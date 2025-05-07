Лукашенко перед Днем Победы помиловал 42 осужденных за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы помиловал 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Среди помилованных – 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 человек страдают хроническими заболеваниями, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое из них – многодетные родители. Десять человек старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.
«Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном», – пояснили в пресс-службе президента Белоруссии.
Контроль за их дальнейшим поведением возьмет на себя белорусское министерство внутренних дел.
7 мая стало известно, что Лукашенко подписал закон об амнистии в честь 80-летия Победы. Она, по предварительным данным, затронет около 8000 осужденных. В их число войдут несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, воспитывающие детей до 18 лет, инвалиды I и II групп, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также участники боевых действий, получившие ранения или заболевания во время военной службы. А для осужденных, которые не попадают под полное освобождение в рамках амнистии, срок наказания будет частично сокращен на один год.