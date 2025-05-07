Лукашенко перед Днем Победы помиловал 42 осужденных за экстремизм

7 мая стало известно, что Лукашенко подписал закон об амнистии в честь 80-летия Победы. Она, по предварительным данным, затронет около 8000 осужденных. В их число войдут несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, воспитывающие детей до 18 лет, инвалиды I и II групп, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также участники боевых действий, получившие ранения или заболевания во время военной службы. А для осужденных, которые не попадают под полное освобождение в рамках амнистии, срок наказания будет частично сокращен на один год.