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Лукашенко подписал закон об амнистии к 80-летию Победы

Она затронет 8000 человек
Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы, она коснется 8000 осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, амнистия затронет почти 8000 человек. Среди них – несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, инвалиды I и II групп, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, получившие ранения или заболевания в период военной службы, и др.

Кроме того, осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на один год.

24 января Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек. Среди помилованных было пять женщин и трое мужчин, осужденных по статье об экстремизме. Еще семь человек были осуждены за оборот наркотиков – три женщины и четыре мужчины.

28 декабря 2024 г. президент Белоруссии помиловал 20 лиц, осужденных по статьям об экстремизме. Среди них – 11 женщин, 14 человек имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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