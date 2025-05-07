Лукашенко подписал закон об амнистии к 80-летию Победы

Лукашенко подписал закон об амнистии к 80-летию ПобедыОна затронет 8000 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы, она коснется 8000 осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, амнистия затронет почти 8000 человек. Среди них – несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, инвалиды I и II групп, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, получившие ранения или заболевания в период военной службы, и др.
Кроме того, осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на один год.
24 января Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек. Среди помилованных было пять женщин и трое мужчин, осужденных по статье об экстремизме. Еще семь человек были осуждены за оборот наркотиков – три женщины и четыре мужчины.
28 декабря 2024 г. президент Белоруссии помиловал 20 лиц, осужденных по статьям об экстремизме. Среди них – 11 женщин, 14 человек имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети.