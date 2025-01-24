Лукашенко помиловал 15 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Среди помилованных пять женщин и три мужчины, осужденных за экстремизм. У пяти из них есть дети, одна женщина беременна.
Еще семь человек были осуждены за оборот наркотиков – три женщины и четыре мужчины. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного осужденного, который нарушил закон во взрослом возрасте, выявлен рак.
18 января Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных три женщины и 20 мужчин. Все они написали прошения о помиловании и признали вину.
28 декабря 2024 г. президент Белоруссии помиловал 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Среди них – 11 женщин, 14 человек имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети.