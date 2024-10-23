Лукашенко может рассмотреть ходатайство о помиловании Колесниковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил рассмотрение ходатайства о помиловании активистки Марии Колесниковой. Об этом глава республики заявил в интервью журналисту «Би-би-си» Стивену Розенбергу.
«У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту <...> с просьбой о помиловании. Ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю», – сказал он (цитата по «БелТА»).
В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. С 16 августа по 16 сентября 2024 г. Лукашенко помиловал 97 человек, осужденных за участие в митингах.
Мария Колесникова является одним из лидеров протестов против президента Лукашенко, в 2020 г. была представителем объединенного штаба Тихановской. 6 сентября 2021 г. суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы по статьям о заговоре, совершенном в целях захвата власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, а также публичных призывах к захвату государственной власти.
23 октября этого года Лукашенко подтвердил, что примет участие в выборах президента республики в январе 2025 г. Он находится у власти 30 лет – с 1994 г.