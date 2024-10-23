Лукашенко может рассмотреть ходатайство о помиловании Колесниковой

В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. С 16 августа по 16 сентября 2024 г. Лукашенко помиловал 97 человек, осужденных за участие в митингах.