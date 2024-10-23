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Лукашенко может рассмотреть ходатайство о помиловании Колесниковой

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил рассмотрение ходатайства о помиловании активистки Марии Колесниковой. Об этом глава республики заявил в интервью журналисту «Би-би-си» Стивену Розенбергу.

«У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту <...> с просьбой о помиловании. Ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю», – сказал он (цитата по «БелТА»).

В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. С 16 августа по 16 сентября 2024 г. Лукашенко помиловал 97 человек, осужденных за участие в митингах.

Мария Колесникова является одним из лидеров протестов против президента Лукашенко, в 2020 г. была представителем объединенного штаба Тихановской. 6 сентября 2021 г. суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы по статьям о заговоре, совершенном в целях захвата власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, а также публичных призывах к захвату государственной власти.

23 октября этого года Лукашенко подтвердил, что примет участие в выборах президента республики в январе 2025 г. Он находится у власти 30 лет – с 1994 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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