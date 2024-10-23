Лукашенко заявил о своем решении участвовать в президентских выборах 2025 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в выборах главы государства в 2025 г. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист Ольга Скабеева.
23 октября на полях саммита БРИКС Скабеева проводила интервью с Лукашенко. Она спросила у действующего президента, будет ли он участвовать в выборах. «Хочешь, чтобы я тебе в программе обьявил? Да, Оля, пойду на выборы президента», – сказал белорусский лидер.
Скабеева ответила, что «мы вас поддержим», на что Лукашенко заявил, что «тогда точно пойду».