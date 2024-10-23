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Лукашенко заявил о своем решении участвовать в президентских выборах 2025 года

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в выборах главы государства в 2025 г. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист Ольга Скабеева.

23 октября на полях саммита БРИКС Скабеева проводила интервью с Лукашенко. Она спросила у действующего президента, будет ли он участвовать в выборах. «Хочешь, чтобы я тебе в программе обьявил? Да, Оля, пойду на выборы президента», – сказал белорусский лидер.

Скабеева ответила, что «мы вас поддержим», на что Лукашенко заявил, что «тогда точно пойду».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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