Лукашенко заявил о своем решении участвовать в президентских выборах 2025 года

23 октября на полях саммита БРИКС Скабеева проводила интервью с Лукашенко. Она спросила у действующего президента, будет ли он участвовать в выборах. «Хочешь, чтобы я тебе в программе обьявил? Да, Оля, пойду на выборы президента», – сказал белорусский лидер.