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В преддверии Дня Независимости Лукашенко помиловал 16 человек

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня Независимости помиловал 16 человек. В список попали, в том числе, осужденные, совершившие преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети. По данным Telegram-канала, все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.

7 мая, в преддверии Дня Победы, Лукашенко помиловал 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных – 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 человек страдают хроническими заболеваниями, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое из них – многодетные родители. Десять человек старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.

В тот же день стало известно, что Лукашенко подписал закон об амнистии в честь 80-летия Победы. Она, по предварительным данным, затронет около 8000 осужденных. В их число войдут несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, воспитывающие детей до 18 лет, инвалиды I и II групп, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также участники боевых действий, получившие ранения или заболевания во время военной службы. А для осужденных, которые не попадают под полное освобождение в рамках амнистии, срок наказания будет сокращен на один год.

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