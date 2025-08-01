Лукашенко: Украина должна договориться с РФ
Киев должен скорее заключить мирный договор с Москвой, иначе российские военные займут Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время неформальной встречи с лидером России Владимиром Путиным на Валааме.
Лукашенко отметил, что российские войска идут вглубь Украины «медленно, но зато уверенно».
Президент Белоруссии также сказал, что готов подключиться к переговорам и оказать необходимую помощь. Путин поблагодарил за содействие Белоруссии в переговорном процессе по Украине.
31 июля в Минобороны объявили, что Часов Яр в Донецкой народной республике перешел под контроль России в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск. Это крупный логистический центр и хорошо укрепленный пункт. Как заявлял военный эксперт Иван Коновалов, в случае потери украинской стороной Часова Яра, возможно, будет «рассечение украинского фронта практически по центру».