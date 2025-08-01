Лукашенко: Украина должна договориться с РФ

31 июля в Минобороны объявили, что Часов Яр в Донецкой народной республике перешел под контроль России в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск. Это крупный логистический центр и хорошо укрепленный пункт. Как заявлял военный эксперт Иван Коновалов, в случае потери украинской стороной Часова Яра, возможно, будет «рассечение украинского фронта практически по центру».