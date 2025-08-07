Трамп выступит с заявлением вечером 7 августа
Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением из Восточного зала Белого дома вечером 7 августа. Об этом свидетельствует расписание американского лидера.
Согласно графику, Трамп сделает заявление в 16:00 по местному времени (23:00 мск). Его тема не раскрывается.
6 августа президент США анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он не назвал точных сроков, но сказал, что вероятность переговоров является «очень высокой».
На следующий день подготовку встречи подтвердил помощник российского главы Юрий Ушаков. Он уточнил, что место проведения переговоров согласовано и саммит лидеров может пройти в ближайшие дни.
По данным CNN, Трамп поручил своей команде в кратчайшие сроки организовать встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В Белом доме сообщали, что переговоры могут состояться на следующей неделе или в течение следующих двух недель.