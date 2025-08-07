Что известно о предстоящем саммите Путина и Трампа

Что известно о предстоящем саммите Путина и ТрампаВстреча может пройти на следующей неделе в ОАЭ
Россия и США достигли договоренности о двусторонней встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил сам Трамп и подтвердили в Кремле.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что стороны приступили к «конкретной проработке» переговоров. Кроме того, он рассказал, что со стороны США поступило предложение, которое российская сторона считает «приемлемым».
Путин сообщил, что заинтересованность в двустороннем саммите России и США была проявлена с обеих сторон.
Что известно о грядущей встрече, – в материале «Ведомостей.
Где могут встретиться главы стран
Ушаков 7 августа сообщил, что место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, но о нем будет объявлено позже.
Турция, в которой проходили российско-американские и российско-украинские переговоры, заявила, что пока не получала официальных запросов или сигналов о возможности проведения переговоров Путина и Трампа на территории страны.
Перед началом переговоров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Путин заявил, что считает эту страну одним из самых подходящих мест для встречи с Трампом.
Когда может пройти встреча
Ушаков сообщил, что в ходе переговоров следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов. Но, по его словам, пока трудно сказать, сколько именно дней займет подготовка.
По информации CNN, Трамп поручил своей команде в кратчайшие сроки организовать его встречи с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. В Белом доме сообщали, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.
Предшествовавшие события
В тот же день The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами Трампа, сообщала о его намерении провести встречу с Путиным на следующей неделе. По данным газеты, после этого глава США планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.
Переговоры Путина и Трампа пройдут после завершения дедлайна американского президента по прекращению огня на Украине, который тот установил на 8 августа. Вашингтон пригрозил Москве введением новых санкций, а торговым партнерам Москвы – 100%-ными пошлинами на товары.
Еще в конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что вопрос о встрече Путина и Трампа сейчас не стоит. Он отмечал, что такие переговоры требуют особой, тщательной организации, однако эта работа сейчас не ведется. Кроме того 28 июля американский президент утверждал, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным.