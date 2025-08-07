Что известно о предстоящем саммите Путина и Трампа

Еще в конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что вопрос о встрече Путина и Трампа сейчас не стоит. Он отмечал, что такие переговоры требуют особой, тщательной организации, однако эта работа сейчас не ведется. Кроме того 28 июля американский президент утверждал, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным.