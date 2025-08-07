Газета
Главная / Политика /

Что известно о предстоящем саммите Путина и Трампа

Встреча может пройти на следующей неделе в ОАЭ
Анастасия Брянцева
TPKanslia / Flickr

Россия и США достигли договоренности о двусторонней встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил сам Трамп и подтвердили в Кремле.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что стороны приступили к «конкретной проработке» переговоров. Кроме того, он рассказал, что со стороны США поступило предложение, которое российская сторона считает «приемлемым».

Путин сообщил, что заинтересованность в двустороннем саммите России и США была проявлена с обеих сторон

Что известно о грядущей встрече, – в материале «Ведомостей. 

Где могут встретиться главы стран

Ушаков 7 августа сообщил, что место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, но о нем будет объявлено позже. 

Турция, в которой проходили российско-американские и российско-украинские переговоры, заявила, что пока не получала официальных запросов или сигналов о возможности проведения переговоров Путина и Трампа на территории страны. 

Кремль: место встречи Путина и Трампа согласовано

Политика / Международные отношения

Перед началом переговоров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Путин заявил, что считает эту страну одним из самых подходящих мест для встречи с Трампом. 

Когда может пройти встреча

Ушаков сообщил, что в ходе переговоров следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов. Но, по его словам, пока трудно сказать, сколько именно дней займет подготовка. 

По информации CNN, Трамп поручил своей команде в кратчайшие сроки организовать его встречи с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. В Белом доме сообщали, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

Предшествовавшие события

6 августа Путин провел переговоры в Кремле со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Они продлились три часа. По итогам встречи Трамп заявил, что между сторонами был достигнут существенный прогресс в контексте урегулирования конфликта на Украине.

В тот же день The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами Трампа, сообщала о его намерении провести встречу с Путиным на следующей неделе. По данным газеты, после этого глава США планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

Переговоры Путина и Трампа пройдут после завершения дедлайна американского президента по прекращению огня на Украине, который тот установил на 8 августа. Вашингтон пригрозил Москве введением новых санкций, а торговым партнерам Москвы – 100%-ными пошлинами на товары.

Еще в конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что вопрос о встрече Путина и Трампа сейчас не стоит. Он отмечал, что такие переговоры требуют особой, тщательной организации, однако эта работа сейчас не ведется. Кроме того 28 июля американский президент утверждал, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным.

