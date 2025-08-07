Путин: интерес к саммиту с США проявлен с обеих сторон
Заинтересованность в саммите России с США была проявлена с обеих сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Кремле.
«Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Что там, какое слово сказал первым – это уже не имеет значения», – подчеркнул глава государства.
6 августа президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным. Он не назвал точных сроков, но отметил, что вероятность переговоров является «очень высокой».
На следующий день подготовку встречи подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он рассказал, что место проведения переговоров согласовано и саммит лидеров может состоятся в ближайшие дни.
Возможность трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского российская сторона оставила без комментария. Такую идею затронул во время своего визита в Москву спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. 7 августа Зеленский заявил о готовности к личной встрече с главами США и России.