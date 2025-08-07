Путин: интерес к саммиту с США проявлен с обеих сторон

Возможность трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского российская сторона оставила без комментария. Такую идею затронул во время своего визита в Москву спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. 7 августа Зеленский заявил о готовности к личной встрече с главами США и России.