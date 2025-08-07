Турция еще не получала сигналов о возможной встрече Путина и Трампа

7 августа телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Трамп поручил своей команде ускорить подготовку встреч с Путиным и Зеленским. По данным телеканала, несмотря на сложность подобных мероприятий, американский президент распорядился приступить к планированию без промедления. Конкретное место переговоров пока не определено, однако рассматривается несколько вариантов. В Белом доме уточнили, что встречи могут пройти уже на следующей неделе.