Трамп заявил о достижении значительного прогресса после встречи Путина и Уиткоффа

Трамп заявил о достижении значительного прогресса после встречи Путина и УиткоффаПрезидент США проинформировал европейских союзников об итогах переговоров
По итогам встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным был достигнут существенный прогресс в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел крайне продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут серьезный прогресс!» – заявил Трамп в своей сети Truth Social.
Трамп также отметил, что проинформировал некоторых европейских союзников об итогах переговоров.
«Все согласны с тем, что эту войну необходимо закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», – сказал он.
6 августа в Кремле прошли трехчасовые переговоры президента России со специальным представителем президента США. Визит Уиткоффа состоялся за два дня до установленного Трампом срока, по истечении которого, как он заявлял, могут быть введены жесткие санкции против Москвы, включая 100%-ные пошлины для стран, сотрудничающих с РФ, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на встрече обсуждались урегулирование украинского конфликта и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Он охарактеризовал переговоры как конструктивные и полезные.