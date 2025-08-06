Белый дом положительно оценил встречу Уиткоффа и Путина

Белый дом положительно оценил встречу Уиткоффа и ПутинаВашингтон при этом намерен ввести вторичные санкции 8 августа
Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина прошла успешно. Об этом заявили в Белом доме, передает Reuters.
«Россияне стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами», – сказал представитель Белого дома.
Вместе с тем Вашингтон намерен ввести вторичные санкции 8 августа – в день завершения дедлайна Дональда Трампа о завершении российско-украинского конфликта.
Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись днем 6 августа. Они продлились три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил по итогам встречи, что Кремль сможет рассказать о переговорах подробнее, когда о них доложат президенту США Дональду Трампу.
Трамп установил дедлайн для прекращения огня на Украине в конце июля. После 8 августа президент США пригрозил вторичными санкциями для торговых партнеров РФ – пошлины могут составить 100%.