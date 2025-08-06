Белый дом положительно оценил встречу Уиткоффа и Путина

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись днем 6 августа. Они продлились три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил по итогам встречи, что Кремль сможет рассказать о переговорах подробнее, когда о них доложат президенту США Дональду Трампу.