Кремль сможет рассказать о встрече с Уиткоффом, когда о ней доложат Трампу

6 августа в Кремле состоялись переговоры президента РФ и спецпосланника главы США. Они продлились три часа. Визит Уиткоффа в Россию состоялся за два дня до завершения дедлайна, установленного Трампом. После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они могут затронуть и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.