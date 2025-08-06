Кремль сможет рассказать о встрече с Уиткоффом, когда о ней доложат Трампу
Сейчас президент РФ Владимир Путин владеет полной информацией о переговорах со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом, в то время как американскому лидеру Дональду Трампу еще не доложили о прошедшей встрече. В связи с этим помощник Путина Юрий Ушаков воздерживается от подробных комментариев.
«Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
6 августа в Кремле состоялись переговоры президента РФ и спецпосланника главы США. Они продлились три часа. Визит Уиткоффа в Россию состоялся за два дня до завершения дедлайна, установленного Трампом. После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они могут затронуть и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.