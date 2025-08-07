Трамп: встреча с Путиным не требует предварительных условий

Трамп заявил, что его решение о введении вторичных пошлин против России в свете приближающегося дедлайна 8 августа будет зависеть от позиции Путина. «Это будет зависеть от него [Путина]. Посмотрим, что он скажет. Все будет зависит от него. Очень разочарован», – сказал Трамп в ответ на вопрос, остается ли в силе крайний срок 8 августа для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.