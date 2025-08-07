Газета
Главная / Политика /

Трамп: встреча с Путиным не требует предварительных условий

Он заявил, что введение вторичных санкций теперь зависит от Москвы
Людмила Чернова
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил, что нет никаких предварительных условий для встречи между ним и лидером РФ Владимиром Путиным.

«Нет, он не должен», – сказал Трамп в ответ на вопрос, должен ли Путин согласиться сначала на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп подчеркнул, что готов приложить максимум усилий для прекращения конфликта. «Они [Россия] хотят встретиться со мной. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить убийства», – сказал американский лидер.

Трамп заявил, что его решение о введении вторичных пошлин против России в свете приближающегося дедлайна 8 августа будет зависеть от позиции Путина. «Это будет зависеть от него [Путина]. Посмотрим, что он скажет. Все будет зависит от него. Очень разочарован», – сказал Трамп в ответ на вопрос, остается ли в силе крайний срок 8 августа для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Каким будет первый с 2021 года саммит президентов России и США

Политика / Международные отношения

Ранее 7 августа ряд СМИ сообщили, что Трамп согласится на встречу с Путиным лишь при условии, что тот сначала проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, об этом написала The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Ожидается, что Трамп и Путин встретятся на следующей неделе. Президент США не представлял предварительный условий, лишь указав, что вероятность переговоров «очень высока». 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что подготовка ко двустороннему саммиту началась. Он также сообщил, что место встречи уже определено. Путин называл подходящими для двустороннего саммита ОАЭ.

Предложение о встрече Путина, Трампа и Зеленского в Кремле осталось без комментариев. Зеленский заявил о готовности к диалогу, Путин не исключил встречу, но подчеркнул, что до нее пока далеко. По условиям, выдвинутым Россией, Украина должна вывести войска с территорий четырех областей, признать их российскими, закрепив это в договорах, а также принять внеблоковый статус и провести демилитаризацию. В Кремле добавили, что встреча возможна после подготовки на экспертном уровне.

