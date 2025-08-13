Sky News: ЕС обсуждает возможность смягчения санкций против России
Союзники Украины рассматривают вариант поэтапного ослабления санкций против России в случае достижения соглашения о полном прекращении огня, сообщает Sky News со ссылкой на источники, близкие к председательству в Совете ЕС.
По данным собеседников издания, в случае нарушений договоренностей санкционные меры будут восстановлены. Предполагается, что первым шагом может стать 15-дневное перемирие, в течение которого санкции продолжат действовать, после чего стороны перейдут к более длительной и структурированной паузе в боевых действиях.
Источники в правительстве Италии сообщили, что Рим намерен настаивать на включении европейских стран в переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина по украинскому вопросу.
«Он [Трамп] просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений», – заявил итальянский дипломат. В Риме также подчеркнули необходимость предоставления Украине четких военных, экономических и политических гарантий.
18 июля страны Евросоюза согласовали введение 18-го пакета антироссийских санкций. Ограничения, принятые в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними компаниями. Кроме того, они ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также устанавливают новый потолок цен на российскую нефть. Вслед за ЕС новые ограничения ввела и Великобритания.
12 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС продолжит работу над 19-м пакетом санкций. Она добавила, что для возможного изменения политики ЕС в отношении России сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности».