Трамп пригрозил РФ мерами в случае отсутствия прогресса по Украине на Аляске

13 августа министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg говорил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции и пошлины в случае, если переговоры президентов РФ и США «пойдут не так». Министр пояснил, что санкции против Москвы могут быть ужесточены или смягчены в зависимости от результатов встречи Трампа и Путина 15 августа. Бессент при этом считает, что европейцам в любом случае следует поддержать идею более жестких мер.