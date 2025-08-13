Трамп пригрозил РФ мерами в случае отсутствия прогресса по Украине на Аляске
Россия столкнется с серьезными мерами со стороны США, если в ходе саммита на Аляске не будут достигнуты договоренности по Украине. О этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Да, они будут <...>. Последствия будут серьезными», – сказал он. При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры он имеет в виду.
В Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина пройдет 15 августа в Анкоридже на Аляске. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
13 августа министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg говорил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции и пошлины в случае, если переговоры президентов РФ и США «пойдут не так». Министр пояснил, что санкции против Москвы могут быть ужесточены или смягчены в зависимости от результатов встречи Трампа и Путина 15 августа. Бессент при этом считает, что европейцам в любом случае следует поддержать идею более жестких мер.