Хронология встреч и телефонных разговоров Путина и Трампа

Хронология встреч и телефонных разговоров Путина и ТрампаВ последний раз лидеры виделись в Осаке в 2019 году
15 августа на Аляске состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В последний раз они лично общались во время первого срока американского лидера, в июне 2019 г. О прошлых встречах и телефонных разговорах глав двух государств, а также обсуждавшихся ими темах – в справке «Ведомостей».
Личные встречи
Июль 2017 г. Германия
Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля 2017 г. на полях саммита «группы двадцати» в Гамбурге – через полгода после вступления президента США в должность. Тогда разговор продолжался 2 часа 20 минут (включая открытую часть). Стороны обсудили Украину, Сирию, борьбу с терроризмом и кибербезопасность. В частности, главы государств договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии, налаживании коммуникации по урегулированию кризиса на Украине и об упрощении назначения новых послов. Трамп назвал встречу «потрясающей», а его пресс-секретарь заявил о сложившейся в ходе нее «позитивной химии».
10 ноября 2017 г. Вьетнам
В следующий раз президенты пообщались в кулуарах саммита АТЭС в Дананге 11 ноября 2017 г. Полноформатная встреча тогда планировалась, но не состоялась из-за несовпадения графиков, отмечал Путин. Компенсировать это удалось множественными контактами «на ногах» в рамках саммита. Главным итогом общения стало одобрение совместного заявления по Сирии, в котором лидеры подтвердили приверженность территориальной целостности страны и политическому урегулированию конфликта.
Июль 2018 г. Финляндия
Первая полноформатная встреча лидеров России и США (не на площадках различных международных форумов) состоялась 16 июля 2018 г. в Хельсинки. Вначале президенты Путин и Трамп более двух часов общались в формате «один на один», после чего переговоры продолжились с участием делегаций еще почти два часа.
Завершилась встреча совместной пресс-конференцией. Российский президент назвал переговоры откровенными и весьма успешными и указал на отсутствие объективных причин для сложившейся напряженной атмосферы между странами. Трамп, в свою очередь, охарактеризовал общение с российским визави как одно из лучших, что у него было. Стороны обсудили урегулирование на Украине, ядерное разоружение, ситуацию на Корейском полуострове, отношения Вашингтона с Тегераном и «Северный поток – 2».
Ноябрь 2018 г. Франция
В следующий раз лидеры двух стран смогли поговорить в Париже 11 ноября 2018 г., где приняли участие в мероприятиях по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Тогда, как и годом ранее, тоже планировались полноценные двусторонние переговоры, но власти Франции попросили отменить встречу, чтобы она не отвлекала внимание публики и прессы от празднования. После торжественной церемонии у Триумфальной арки мировые лидеры отправились на завтрак в Елисейский дворец, где Путин и Трамп оказались за одним столом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что беседа глав государств была краткой, а конкретные темы не обсуждались. Путин тем не менее назвал ее хорошей.
Декабрь 2018 г. Аргентина
Несостоявшаяся в Париже встреча была перенесена на поля саммита G20 в Буэнос-Айресе 1 декабря 2018 г., но Трамп заявил, что отказался от нее из-за конфликта в Керченском проливе. Позднее Путин отметил, что пообщался с американский президентом «на ногах» и ответил на его вопросы, связанные с инцидентом.
28 июня 2019 г. Япония
Следующая и последняя в рамках первого срока Трампа встреча двух президентов состоялась 28 июня 2019 г. в Осаке на полях форума G20. Переговоры продлились полтора часа, став самыми короткими. Лидеры России и США обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, согласившись, что улучшение отношений между странами соответствует интересам мирового сообщества. Путин тогда позвал Трампа на празднование 75-летия Победы в Москве в 2020 г., сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков. Американская сторона на приглашение отреагировала «с интересом».
С американским президентом США Джо Байденом Путин лично встречался лишь однажды – 16 июня 2021 г. в Женеве. В декабре того же года лидеры еще раз поговорили в ходе двухчасового саммита по видеосвязи.
Разговоры по телефону
За все время Путин и Трамп, по данным сайта Кремля, 24 раза поговорили по телефону. Первый звонок состоялся 14 ноября 2016 г., когда российский президент поздравил своего собеседника с победой на выборах (в 2024 г. Путин не поздравлял Трампа с победой). Тогда стороны высказались в пользу активной совместной работы по нормализации российско-американских отношений. С Байденом Путин по телефону говорил шесть раз.
В 2017 г. главными темами телефонных разговоров были нормализация отношений, Сирия, Украина, Корейский полуостров и борьба с терроризмом. Так, в апреле 2017 г. Трамп выразил соболезнования Путину в связи с терактом в петербургском метро, а в декабре того же года российский президент поблагодарил коллегу за переданную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и других людных местах города.
В 2019 г. президенты дважды общались по инициативе американской стороны и один раз – по инициативе российской. В мае лидеры двух стран обсуждали экономическое сотрудничество, а в июле Трамп предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. В декабре Путин поблагодарил коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты.
В 2020 г. главными темами стали коронавирус, стабилизация мировых цен на нефть, а также стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. В мае Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.
С начала 2025 г. Путин и Трамп уже шесть раз успели поговорить по телефону. Главной темой контактов стало урегулирование ситуации на Украине. Первый, «продолжительный и продуктивный», по оценке Трампа, разговор состоялся 12 февраля. Кремль подтвердил, что обсуждался украинский вопрос, добавив, что российский президент пригласил американского коллегу в Москву. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин указал на необходимость устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.
Тема конфликта на Украине поднималась в ходе телефонных разговоров 18 марта, 19 мая и 4 июня. 14 июня Путин и Трамп, помимо этого, обсудили военную операцию Израиля против Ирана, тогда российская сторона предложила возможные посреднические усилия. Последняя беседа по телефону, длившаяся почти час, состоялась 3 июля. Президенты поговорили о «глубоких исторических корнях», которые связывают Россию и США, Ближнем Востоке и Украине. Трамп вновь призвал к скорейшему прекращению боевых действий, а Путин отметил, что страна продолжает искать политическое переговорное решение конфликта.