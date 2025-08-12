Хронология встреч и телефонных разговоров Путина и Трампа

В следующий раз лидеры двух стран смогли поговорить в Париже 11 ноября 2018 г., где приняли участие в мероприятиях по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Тогда, как и годом ранее, тоже планировались полноценные двусторонние переговоры, но власти Франции попросили отменить встречу, чтобы она не отвлекала внимание публики и прессы от празднования. После торжественной церемонии у Триумфальной арки мировые лидеры отправились на завтрак в Елисейский дворец, где Путин и Трамп оказались за одним столом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что беседа глав государств была краткой, а конкретные темы не обсуждались. Путин тем не менее назвал ее хорошей.