Теракт в петербургском метро
Жертвами взрыва стали не менее 10 человек, почти 50 пострадали
В метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.30 мск произошел взрыв
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Погибли не менее 10 человек, пострадали более 20, сообщает Национальный антитеррористический комитет на 16.35 мск. Позже министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 47 пострадавших
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Сначала в интервью RT начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной назвал случившееся терактом, затем в 16.49 мск сообщил, что пока преждевременно как-либо квалифицировать взрыв в метро Санкт-Петербурга
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Национальный антитеррористический комитет к 16.08 мск объявил о завершении эвакуации людей из метро Петербурга
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Родственникам погибших при взрывах в метро Санкт-Петербурга положены выплаты по 2,025 млн руб., говорит президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Пострадавшие могут рассчитывать на компенсации до 2 млн руб. в зависимости от полученных травм, за гибель пассажира выплата фиксирована
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Уголовное дело по факту взрыва в метро будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета
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Дым на станции "Сенная площадь". К 15.54 мск все станции метрополитена Санкт-Петербурга были закрыты на вход и на выход, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метро
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Характер повреждений в вагоне метро свидетельствует о том, что взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился со станции «Сенная площадь» по направлению к станции «Технологический институт», рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией
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Сотовые операторы тем временем справляются со шквалом звонков. «Коэффициент доступности сети Tele2 в Петербурге - более 90%», - сообщила компания. Включены настройки экстренного режима. Жители Петербурга, опрошенные "Ведомостями", жалуются на отсутствие связи
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Получивших травмы во время взрыва в метро госпитализируют в НИИ скорой помощи, Мариинскую больницу, городскую больницу № 26, Военно-медицинскую академию, а также в детскую больницу № 19 имени Раухфуса, сообщил представитель комитета по здравоохранению
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В центре Петербурга - пробки. Полностью перекрыто движение в районе Сенной площади, затруднения на Невском, Литейном и Обводном канале
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Сергей Капитонов, представитель СК по Петербургу, сообщил журналистам, что в метро работает оперативная группа СКР, проводит осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, уточняется число пострадавших и погибших. Он встретился с прессой на станции "Технологический институт" (откуда эвакуировали раненых)
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Жители Санкт-Петербурга начали предлагать бесплатно подвезти людей, которые не могут добраться домой из-за закрытия метро
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В Московском метрополитене «до особого распоряжения» введены дополнительные меры безопасности. Увеличено количество сотрудников в досмотровых зонах, усилены наряды УВД, мобилизованы дополнительные наряды с кинологами
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