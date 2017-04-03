Теракт в петербургском метро

Антон Ваганов / ТАСС

Характер повреждений в вагоне метро свидетельствует о том, что взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился со станции «Сенная площадь» по направлению к станции «Технологический институт», рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией

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