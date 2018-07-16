Саммит в Хельсинки возобновил диалог России и США на высшем уровне

Дональд Трамп (слева) назвал Владимира Путина соперником в хорошем смысле слова Kevin Lamarque / Reuters

В Хельсинки в понедельник прошла первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она началась во дворце президента Финляндии почти на час позже заявленного (Трамп прибыл вскоре после Путина), но беседа лидеров с глазу на глаз продолжалась на 40 минут дольше намеченного (2 часа 10 минут). Еще почти 2 часа переговоры проходили в расширенном составе с участием глав внешнеполитических ведомств.

На итоговой пресс-конференции оба президента выразили удовлетворение результатами встречи. «Переговоры отразили наше совместное желание выправить ситуацию и начать возвращение к сотрудничеству прежнего уровня», – заявил Путин. Отношения России и США никогда не были такими плохими, даже во время холодной войны, «но это изменилось примерно 4 часа назад», подчеркнул Трамп. Путин также сообщил, что передал Трампу записку по вопросам стратегической стабильности, в которой речь шла о стратегических наступательных вооружениях (договор об их сокращении истекает в 2021 г. и может быть продлен на пять лет) и о нераспространении ядерного оружия. А президент США еще раз, как и в начале личной беседы, отметил тот факт, что на долю двух стран приходится 90% мирового ядерного арсенала и поэтому на них лежит особая ответственность в этих вопросах.

Упомянули президенты и о Ближнем Востоке. Трамп заявил, что продолжит давление на Иран, и похвалил контакты военных России и США по Сирии. Путин сделал упор на решение в Сирии гуманитарных вопросов и предложил урегулировать ситуацию на юго-западе страны на основе сирийско-израильского соглашения 1974 г. с воссозданием демилитаризованной зоны. Стороны также объявили о намерении создать рабочую группу по экономике с привлечением «капитанов бизнеса», а Трамп фактически признал, что газопровод «Северный поток – 2» является конкурентом для американского газа.

Между тем американских журналистов больше интересовал вопрос о вмешательстве России в выборы в США. Трамп сказал, что обсуждал эту тему с Путиным, и снова повторил, что никакого сговора между ним и Россией на выборах не было. Путин еще раз отверг обвинения во вмешательстве и снова повторил, что сотрудники фирмы «Конкорд», обвиненные в США в попытках повлиять на выборы, не представляют российское государство. Он также признался, что пока не может ничего сказать об обвинениях во взломе почты штаба Хиллари Клинтон, предъявленных 12 предполагаемым сотрудникам ГРУ, но предложил допросить их в России в присутствии американских следователей, если их российским коллегам разрешат допросить основателя фонда Hermitage Уильяма Браудера и сотрудников спецслужб США, «сопровождавших вывод денег» Браудером из России.

Произошло возобновление двусторонних взаимоотношений и диалога на высшем уровне, скорее всего, двусторонние встречи и телефонные консультации в ближайший год существенно интенсифицируются, считает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Оба президента начали рассматривать друг друга как партнеров на долгосрочную перспективу – Путин только что переизбрался на новый шестилетний срок, а Трамп готов и имеет не самые плохие шансы баллотироваться на второй срок в 2020 г. и работать также до 2024 г.». Самое главное – то, что начался диалог, обе стороны продемонстрировали стремление к конструктивному сотрудничеству, считает политолог Евгений Минченко. «На пресс-конференции после встречи было очевидно, что американцев интересует только одно – вмешательство в президентские выборы 2016 г., американскому президенту даже пришлось в довольно резкой манере завершить пресс-конференцию. Скорее всего, лидерам удалось в какой-то степени смягчить противостояние по этому вопросу, но, безусловно, эта тема еще не закрыта», – говорит эксперт.

По мнению редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, итог переговоров предсказуем: есть два направления, где произошло сближение, – Сирия, где явно есть конкретика, и вопросы стратегической стабильности. Но на пресс-конференции Трамп выглядел довольно бледно, а это значит, что дома его могут «стереть в порошок и утроить обвинения в сговоре с Россией». Не ясно, как он поступит в этой ситуации, и нельзя исключать, что он сочтет за лучшее отказаться от диалога с Россией, допускает эксперт.

Хельсинки встречает Путина и Трампа