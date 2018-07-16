«Наши отношения никогда не были хуже». Главные заявления Путина и Трампа

Перед началом рабочего завтрака Трамп назвал встречу с Путиным один на один «хорошим началом для всех» Kevin Lamarque / Reuters

Президенты России и США на совместной пресс-конференции после саммита в Хельсинки заявили, что обсуждали внешнеполитические вопросы – Сирию, Украину и контроль вооружений, искали точки соприкосновения, варианты урегулирования разногласий – и в целом остались довольны саммитом.

Вмешательство России в выборы

Путин: «Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборные процессы».

Трамп: «Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень настойчиво отрицал сегодня [обвинения во вмешательстве], и он сделал прекрасные предложения. Он сказал, что люди, которые работают [в США] над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых [во вмешательстве в выборы]».

Путин: «Да, я хотел, чтобы Трамп выиграл [президентские выборы в США]».

Сирия

Путин: «Решение задачи установления в этой стране мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы». Россия и США, по его словам, должны «организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса». «После завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии в так называемой "южной зоне [деэскалации]" ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 г. по разъединению израильских и сирийских войск».

Трамп: «Наши военные хорошо сотрудничают – лучше, чем их политические лидеры, хорошо координируют действия в Сирии и в других местах <...> Создание безопасности для Израиля – это то, что нам с Путиным хотелось бы увидеть».

Украина

Путин: «Россия готова сохранять этот транзит [через Украину], мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора хозяйствующими субъектами [«Газпромом» и «Нафтогазом Украины»] в Стокгольмском арбитражном суде».

Путин: «При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу».

Трамп: «Мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе [«Северный поток – 2»]. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии. США будут и уже являются самым крупным государством по добыче нефти и газа. Мы продаем СПГ и должны конкурировать с трубопроводом».

Разоружение

Путин: «Как крупнейшая ядерная держава, мы несем особую ответственность за международную безопасность». Россия передала США записку о стратегической стабильности, включая договоры о СНВ-II и о нераспространении оружия массового уничтожения.

Двусторонние отношения

Трамп: «Наши отношения никогда не были хуже. Но это изменилось около четырех часов назад. Я действительно верю в это». Я считаю, что обе страны несут ответственность [за ухудшение отношений]. Я думаю, что США вели себя глупо. Мы все вели себя глупо. Честно говоря, нам следовало провести эту встречу уже давно».

Путин: «Мы ищем варианты, как примирить эти расхождения, как сделать нашу работу конструктивной <...> Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты».

Путин: «Кому верить, кому не верить и можно ли вообще верить? Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы США, я защищаю интересы Российской Федерации. У нас есть совпадающие интересы, и мы ищем точки соприкосновения. У нас есть вопросы, в которых мы пока расходимся, и мы ищем варианты, как примирить эти расхождения».

«Давайте предметно обсуждать и не использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американской борьбе».

«В целом я доволен нашей первой полномасштабной встречей», – резюмировал Путин, хотя на ней и не удалось «расчистить все завалы». Дональд Трамп также назвал диалог с Путиным «открытым и продуктивным», поблагодарил принимающую сторону – Финляндию – и вновь поздравил Путина с успехом ЧМ-2018.

В ходе пресс-конференции Путин передал Трампу официальный мяч ЧМ-2018, сказав, что мяч теперь на его стороне (в США пройдет ЧМ-2026 по футболу).

Не очень большой зал, в котором проходит пресс-конференция, до ее начала оказался настолько полон прессой, что журналистам разрешили подняться на балкон. «Никогда не был на пресс-конференции при такой полной неопределенности того, что на ней объявят», – написал в Twitter обозреватель BBC Джон Сопел. Последнее совместное заявление президента Путина с лидером США состоялось 10 лет назад в Сочи, когда президентом США был Джордж Буш-младший, отмечает телеканал.

Перед самым началом пресс-конференции охрана вывела из зала мужчину, который хотел поднять плакат в поддержку запрета ядерного оружия.

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля открылся встречей президентов тет-а-тет, которая продлилась 2 часа 10 минут – на 40 минут дольше запланированного. После этого состоялась встреча делегаций в расширенном составе с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова с российской стороны и госсекретаря Майкла Помпео – с американской.

Перед началом встречи в расширенном составе Трамп назвал встречу с Путиным один на один «хорошим началом для всех». Однако журналисты отметили не слишком радостное с виду настроение президентов.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки стала их первой полноформатной встречей после вступления Трампа в должность: до этого они лично разговаривали лишь на полях саммитов G20 и АТЭС в июле и ноябре 2017 г. Президенты сами решат, будет ли подписан какой-то совместный документ или они ограничатся подведением итогов на пресс-конференции, говорил перед саммитом помощник Путина Юрий Ушаков. Он уже тогда назвал второй вариант «более реалистичным».

«Я считаю, что встречи [с лидерами других стран] – это хорошо. <...> Ничего плохого из этого не выйдет и, может быть, получится даже что-то хорошее», – заявил президент США до вылета на саммит в Хельсинки.

Как выглядит место встречи Путина и Трампа