В Хельсинки завершилась встреча президентов России и США

После встречи в расширенном формате состоится пресс-конференция Трампа и Путина

Kevin Lamarque / Reuters

На саммите Россия – США в Хельсинки закончилась личная встреча президентов России и США и началась встреча делегаций стран в расширенном составе. После нее состоится главное политическое событие дня – совместная пресс-конференция президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Перед встречей в расширенном составе Трамп назвал встречу с Путиным тет-а-тет «хорошим началом для всех».

Российскую сторону на рабочем завтраке кроме Путина представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в США Антонов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. С американской стороны – госсекретарь Майкл Помпео, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, спецпомощник президента США по России Фиона Хилл, посол США в России Джон Хантсман.

16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президента Путина с американским коллегой: лидеры двух стран более двух часов беседовали в формате тет-а-тет, с ними были только переводчики.

Переговоры начались с задержкой почти на час. По графику, который ранее предоставили журналистам, двусторонняя встреча Путина и Трампа должна была начаться около 13.15. Самолет российского президента приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа только около 13.00 по местному времени (совпадает с московским). Трамп приехал в Хельсинки еще вечером в воскресенье, 15 июля.

В Президентский дворец, где проходят переговоры, Путин прибыл первым, около 13.40. Его лично поприветствовал президент Финляндии Саули Ниинистё. Трамп приехал во дворец примерно через 15 минут после Путина.

Перед началом беседы Путин и Трамп сделали совместную фотографию. При этом, как следует из трансляции телеканала «Россия 24», во время позирования фотографам президенты России и США обошлись без традиционного рукопожатия до вступительных слов. Однако Трамп протянул руку Путину в конце своей речи, Путин ее пожал.

Путин в ходе открытой части беседы предложил Трампу обсудить двусторонние отношения и «болевые точки» в мире. Российский президент подчеркнул, что их «достаточно много». «Мне приятно встретиться с вами [Трампом] на гостеприимной земле Финляндии», – добавил российский лидер. Он напомнил, что стороны постоянно контактируют: проводят телефонные переговоры, встречаются на площадках международных мероприятий. Трамп в свою очередь заявил, что намерен обсудить с российским коллегой вопросы сокращения ядерных потенциалов.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки