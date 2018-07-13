Как пройдет встреча Путина и Трампа

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков рассказал, где и как пройдет первая полномасштабная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, какие вопросы будут обсуждаться и чего Москва ждет от саммита.

Где и в каком формате пройдет встреча

Встреча Путина и Трампа пройдет во дворце президента Финляндии в центре Хельсинки, рассказал Ушаков. Начало встречи назначено на 13.00 по московскому времени, вначале запланирована беседа двух президентов один на один, кроме них будут присутствовать только переводчики, рассказал Ушаков. Сколько продлится эта встреча, неизвестно: «Никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны». Затем начнутся российско-американские переговоры, на которых будут присутствовать некоторые члены обеих делегаций, – они, вероятно, пройдут в формате рабочего завтрака. После переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги встречи.

Составы делегаций будут ограничены: кроме президентов в них войдут лишь министр иностранных дел Сергей Лавров и Ушаков с российской стороны, и госсекретарь Майкл Помпео и ближайшие советники Трампа – с американской. «Оговорено, что кроме министров иностранных дел участие других министров на данный момент пока не предусмотрено», – пояснил Ушаков. Лавров и Помпео в Хельсинки также проведут свою первую встречу – параллельно со встречей президентов России и США.

На переговорах президенты сами решат, будет ли какой-то совместный документ или они ограничатся подведением итогов на совместной пресс-конференции после встречи. В ходе подготовки саммита обсуждались различные варианты того, как выстроить встречу. «Естественно, эксперты думали, с какими результатами эта встреча может закончиться и будет ли что-то зафиксировано на бумаге. Но пока достигнуто понимание, что президенты сами решат на этот счет. Скорее всего, они ограничатся заявлениями, в которых сами подведут итоги встречи и сами заявят о тех договоренностях, которые будут достигнуты, и сами дадут поручения соответствующим ведомствам проводить дальнейшую работу и осуществлять контакты», – пояснил представитель Кремля.

Что будет обсуждаться

«Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двухсторонней и международной повестки дня», – сказал Ушаков. Он ожидает, что центральной темой разговора Путина и Трампа будут перспективы развития отношений России и США: «Всем очевидно, что в последнее время взаимодействие между нашими странами находится в кризисном состоянии, но, как нам представляется, сложившаяся напряженность не имеет объективных причин, объективной основы. Холодная война давно завершилась, эпоха острого идеологического противостояния СССР и Америки тоже ушла далеко в прошлое. Вообще, обстановка в мире кардинально изменилась: и Россия, и США сейчас сталкиваются с новыми угрозами – во многом сходного характера». В числе таких угроз Ушаков назвал нарастающие сложности в мировой экономике, распространение терроризма и радикального исламизма: «В таких условиях наши государства, как нам представляется, могли бы и, более того, должны бы совместно работать, совместно противодействовать этим общим сложным вызовам».

Цель встречи – «приступить к выправлению негативной ситуации в наших международных делах, предпринять конкретные шаги по их оздоровлению, по восстановлению более или менее приемлемого уровня доверия и, естественно, если возможно, попытаться наметить шаги, которые бы позволили нашим странам возвратиться к взаимовыгодному сотрудничеству».

Сфер, где интересы России и США близки и совпадают, очень много, говорит помощник российского президента: это и обеспечение поддержания международной безопасности, за которую Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность; разоруженческое досье, совместная борьба с международным терроризмом, совместная работа по урегулированию региональных конфликтов и, наконец, восстановление двухсторонних отношений, которые сейчас попали в глубокий кризис.

Что готовит Путин

Одной из сфер, с которых могло бы начаться восстановление российско-американских отношений, могла бы стать экономика, считает Ушаков. «Там есть о чем поговорить, тем более что уровень торгово-экономических отношений России и США крайне низок – все вертится вокруг $20–23 млрд, что совершенно не соответствует потенциалу обеих стран. Как нам представляется, именно экономика могла бы являться такой страховочной сеткой на случай каких-то конъюнктурных изменений ситуации. Поэтому экономику нужно развивать, это будет одна из тем, которые будут обсуждаться», – отметил Ушаков. По его словам, у российской стороны «есть некоторые конкретные предложения в этой связи», о них Путин расскажет Трампу в понедельник. Какие именно предложения приготовил для Трампа Путин, он не уточнил.

Будет ли обсуждаться вмешательство РФ в американские выборы

Российская сторона готова обсуждать обвинения во вмешательстве в выборы США – судя по поступающим сигналам, американские собеседники затронут эту тему, отметил Ушаков: «Но я хочу еще раз перед этой встречей подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы в США, оказывать влияние на американские выборы – это особенно важно подчеркнуть в той шумихе, которая разворачивается накануне промежуточных выборов в ноябре в США. А если у американцев есть какие-то факты, то мы готовы их рассматривать, об этом наш президент несколько раз говорил. Нас, конечно, беспокоит накачивание атмосферы в ненужном ключе и, как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и, главное, искусственно поддерживаемой теме. Президент Путин об этом четко заявит».

Что ответит Путин на претензии к «Северному потоку – 2»

Путин готов к обсуждению энергетических вопросов, в частности беспокойства Трампа в отношении проекта поставок газа в Европу «Северный поток – 2»: «Раз президент США использовал свой шанс поговорить на эту тему на саммите НАТО, это показывает, что тема – одна из ключевых, нас, конечно, беспокоит позиция США по противодействию реализации общеевропейского проекта «Северный поток – 2». Если об этом зайдет речь, мы изложим соответствующую аргументацию: как нам представляется, вопрос идет об экономической конкуренции, свободе экономической конкуренции. Места для поставок энергоресурсов в Европу хватит для всех, и поэтому нам американская позиция представляется неконструктивной и противоречащей основным правилам международной торговли и экономических отношений вообще».

Что еще хочет обсудить Россия

Российская сторона хотела бы обсудить «учащающиеся случаи ущемления прав наших граждан, их аресты по запросам американской юстиции в третьих странах», сказал Ушаков. «Затем, конечно, беспокоит затруднение в функционировании дипломатических учреждений, факты незаконной экспроприации российской дипломатической собственности. Все эти вопросы нужно обсуждать, чтобы двигаться вперед», – сказал помощник российского президента. Эти темы могут быть подняты и во время встречи Лаврова и Помпео.

Среди тем, которые могут стать предметом разговора Путина и Трампа, Ушаков также выделил сирийский кризис и ситуацию в Северной Корее: «Мы считаем, что очень важно России и Америке взаимодействовать по сирийскому урегулированию. Более того, мы считаем, что решение задачи установления в этой стране мира и согласия может стать наглядным положительным примером работы наших стран по разрешению острейших кризисов. Нам представляется, что и США, и Россия могли бы вместе посодействовать преодолению гуманитарного кризиса и восстановлению сирийской экономики, помочь возвращению домой сирийских беженцев. Это хорошая тема для возможной совместной инициативы, мы об этом будем говорить».

Что Москва будет считать успехом

«Очень важно, если американцы к этому готовы, начать разбирать завалы, которые препятствуют выстраиванию нормального сотрудничества. Если встреча будет этому способствовать, будут какие-то позитивные сигналы, то это уже будет важнейшим результатом саммита. А мы со своей стороны готовы контакты продолжить: для этого есть хорошие возможности – в частности, уже после промежуточных выборов в США будет G20 в Аргентине, Восточно-Азиатский саммит. Думаю, что президенты смогут договориться о продолжении своих контактов и встреч, и хотелось бы верить, что зайдет разговор и о конкретных визитах в Москву или Вашингтон. Сейчас главное – начать», – заявил представитель Кремля.

Детали первой встречи Путина и Трампа