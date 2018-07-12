Кремль отреагировал на слова Трампа о зависимости Германии от России

По словам Пескова, обвинения Трампа в адрес союзников по НАТО не новы Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего партнеров Америки по НАТО, которые поддержали проект поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток - 2». Песков отметил, что проект является исключительно коммерческим. Причин сомневаться в надежности России в качестве поставщика топлива у европейских партнеров быть не может, считает представитель Кремля.

«На протяжении многих десятилетий Россия подтверждала, что является надежным гарантом поставок газа Европу. Ни один другой поставщик не продемонстрировал такую надежность. Также всем известно, что по себестоимости и конечной стоимости очень мало поставщиков могут с ней конкурировать», - сказал он.

Организация атак на «Северный поток - 2» — это попытка «вынудить партнеров США покупать более дорогой газ», добавил Песков. «Мы уже заявляли, что считаем это нечестной конкуренцией», — напомнил представитель Кремля, оговорившись, что в Москве считают, что вопросы поставок энергоресурсов должны решаться исключительно в рамках экономической конкуренции.

Говоря о заявлении Трампа о зависимости Германии от России, Песков отметил, что «такая зависимость ведет к полной взаимозависимости». «Это является залогом стабильности и дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях», — пояснил он.

По словам Пескова, обвинения Трампа в адрес союзников по НАТО не новы, «просто сделаны в более концентрированном и нажимном стиле». На вопрос, не осложнят ли заявления Трампа переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые должны состояться 16 июля, Песков ответил отрицательно: «Они и так будут сложными — вы знаете объем разногласий, которые есть на повестке дня. Поэтому вряд ли что-то может еще осложнить [ситуацию]».

В первый день саммита НАТО в Брюсселе Трамп резко раскритиковал Германию за то, что она выдала разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2». Президент США, в частности, заявил, что из-за зависимости от поставок российского газа Германия станет «заложницей России».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на это напомнила, что Германия проводит независимую политику и принимает независимые решения. В тот же день Меркель и Трамп провели отдельную встречу, на которой обсуждали в том числе «Северный поток - 2». Президент США позднее заявил, что переговоры прошли «отлично».

С саммита НАТО Трамп начал свое европейское турне. Из Бельгии он отправится в Великобританию, оттуда - в Финляндию, где 16 июля встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп не исключал, что встреча с Путиным может пройти для него легче, чем переговоры с союзниками по Североатлантическому альянсу.

Как Трампа встретили в Европе