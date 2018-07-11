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Трамп обсудил с Меркель строительство «Северного потока – 2»

Американский президент Дональд Трамп в кулуарах саммита НАТО обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель строительство газопровода «Северный поток - 2» из России в ЕС, двустороннюю торговлю и военные расходы, сообщает Reuters.

«У нас была отличная встреча. Мы обсуждали военные расходы... говорили о торговле», - сказал Трамп журналистам. «У нас очень хорошие отношения с канцлером», - добавил он, заявив, что обеспокоен строительством нового газопровода («Северный поток - 2»), который соединит Россию и Германию. Трамп также выразил надежду, что на полях саммита НАТО ему удастся обсудить с французским президентом Эммануэлем Макроном расходы на оборону и вопросы торговли.

В свою очередь Меркель рассказала, что на встрече с Трампом она также поднимала вопрос о миграции и торговле. Канцлер выразила надежду на дальнейший обмен мнениями по всем вопросом, поскольку США остаются партнером Германии.

Как отмечает агентство, всего за несколько часов до встречи с Меркель Трамп во время делового завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом активно критиковал политику Германии в отношении расходов на оборону и поставок газа из России. Он говорил, что Германия зависит от российской энергетики, от поставок газа. После встречи Трамп и Меркель ответили на вопросы журналистов. По мнению Reuters, тон их общения был исключительно деловым.

Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп выразил надежду, что они обсудят расходы на оборону и вопросы торговли. В свою очередь Макрон заявил о несогласии с предостережением, которое Трамп высказал канцлеру Германии Ангеле Меркель относительно зависимости Германии от поставок российского газа.

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