Самые влиятельные люди мира по версии Forbes
Впервые за пять лет рейтинг возглавляет не президент России Владимир Путин
На первом месте рейтинга самых влиятельных в мире людей по версии Forbes председатель КНР Си Цзиньпин
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На втором месте рейтинга – президент России Владимир Путин
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На третьем месте – американский президент Дональд Трамп
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Четвертую строчку рейтинга заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель
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Топ-5 рейтинга замыкает основатель Amazon Джефф Безос
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На шестом месте рейтинга – папа римский Франциск
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На седьмом месте рейтинга – основатель Microsoft Билл Гейтс
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На восьмом месте рейтинга – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
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На девятом месте рейтинга – премьер-министр Индии Нарендра Моди
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Замыкает топ-10 самых влиятельных людей в мире основатель Google Ларри Пейдж
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