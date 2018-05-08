Политика / Власть

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Впервые за пять лет рейтинг возглавляет не президент России Владимир Путин
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