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Трамп назвал Германию заложницей России из-за «Северного потока – 2»

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Германию за поддержку проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщает агентство Reuters. По словам Трампа, Германия, одобрив строительство трубы, стала «заложницей России», поскольку после реализации проекта «почти 70%» природного газа в страну будет поступать из России.

Германия ранее выдала полный комплект разрешений на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне.

Трамп также призвал Берлин увеличить расходы на оборону в рамках НАТО. В то время как Германия, крупнейшая европейская экономика, заключает газовые сделки с Москвой и «платит России миллиарды и миллиарды долларов в год», США приходится оплачивать защиту европейских стран от России, заявил Трамп. «Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны. А потом многие эти страны идут и заключают трубопроводную сделку с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну», – подчеркнул он, назвав ситуацию неприемлемой.

Трамп выступал перед журналистами вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, где проходит саммит Североатлантического альянса. Столтенберг со своей стороны заметил, что у европейских членов НАТО тоже есть разногласия по поводу зависимости от российского газа. На слова Трампа также отреагировала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на другом мероприятии саммита. «Вне всяких сомнений, у нас много вопросов к России», - заявила она (цитата по Reuters).

Позднее в среду в Брюсселе Трамп должен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. На понедельник, 16 июля, запланирована его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Финляндии.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Труба должна увеличить пропускную способность северного экспортного маршрута российского газа вдвое – до 110 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Оператор газопровода – компания Nord Stream 2 AG, ее единственный акционер – «Газпром».

Газопровод должен пройти через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Единственной иностранной страной, пока не давшей согласия на прокладку труб, остается Дания. В июне финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что если Дания не даст разрешения на укладку труб в ее территориальных водах, маршрут газопровода будет изменен.

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