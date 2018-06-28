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«Газпром» исключил рост расходов на «Северный поток – 2» при изменении маршрута

«Газпром» не ожидает роста стоимости газопровода «Северный поток – 2» при изменении маршрута, заявил зампред правления компании Андрей Круглов на пресс-конференции. Его слова передал «Интерфакс».

Газопровод должен пройти через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Иностранные государства, за исключением Дании, уже дали согласие на прокладку труб. Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен в среду предложил европейским странам оценить целесообразность строительства газопровода.

Финансовый директор компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в четверг заявил, что строительство газопровода начнется этим летом, даже если Дания не даст разрешения на укладку труб в ее территориальных водах. По его словам, в случае отказа маршрут газопровода будет изменен и, вероятнее всего, пройдет через международные воды к северу от Дании.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость газопровода оценивается в 9,5 млрд евро. Предполагается, что труба пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Газопровод позволит перераспределить экспортные потоки российского газа, в первую очередь за счет сокращения украинского транзита. Партнерами «Газпрома» по проекту выступают пять европейских компаний: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британско-голландская Shell.

Проект уже не первый год вызывает споры в Евросоюзе. Против строительства «Северного потока – 2» выступают Украина, Польша и прибалтийские государства.