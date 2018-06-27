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Премьер Дании призвал ЕС оценить необходимость проекта «Северный поток – 2»

Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен предложил европейским странам оценить целесообразность строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает телеканал «Прямой». «У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос за европейский стол переговоров для европейских стран. Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно», – отметил Расмуссен.

Дания – одна из стран, в территориальных водах которой «Газпром» планирует проложить газопровод «Северный поток – 2». Разрешение на строительство уже дали власти Германии, Финляндии и Швеции. По словам Расмуссена, правительство Дании намерено задержать реализацию проекта и в парламент страны уже внесены законодательные инициативы, которые позволят это сделать. Он считает, что у проекта «Газпрома» есть геополитическая подоплека и Дания не может самостоятельно согласовать проект.

«Северный поток – 2» – это две нитки газопровода, которые планируется проложить от российского побережья через Балтийское море до Германии. Их общая мощность будет составлять 55 млрд куб. м. в год. Газопровод позволит «Газпрому» снизить зависимость от Украины при транзите газа в Западную Европу.

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно выступал резко против строительства газопровода. Например, в мае он сравнил «Северный поток – 2» с кормлением монстра. По словам Порошенко, проект «Газпрома» — сугубо геополитический и не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами.

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