Топ-10 компаний мира по капиталовложениям
Технологические гиганты обогнали нефтегазовые по размеру инвестиций в 2017 году
Samsung Electronics потратила в 2017 г. на строительство новых заводов (на фото) и расширение существующих производственных мощностей $44 млрд. Это позволило ей занять 1-е место среди публичных компаний мира по капиталовложениям
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Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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