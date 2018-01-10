Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Shannon Stapleton / Reuters

По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд

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