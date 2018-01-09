Samsung потратила на капиталовложения больше всех в мире
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Samsung Electronics в 2017 г. потратила на капиталовложения больше любой другой публичной компании в мире. Если в прошлом лидерами производственного сектора были компании из таких отраслей, как автомобилестроение, добыча полезных ископаемых, то теперь на первые места выходят технологические и телекоммуникационные корпорации. Они занимают половину мест в десятке лидеров по капиталовложениям.
Расходы Samsung Electronics на строительство или расширение мощностей для выпуска полупроводников, телевизоров, смартфонов и прочей продукции составили в 2017 г. $44 млрд, пишет Тhe Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты S&P Global Market Intelligence. Это больше, чем совокупные капиталовложения Royal Dutch Shell и Exxon Mobil, которые традиционно являлись одними из крупнейших инвесторов в мире. Правда, нефтедобывающие компании только недавно начали наращивать расходы, да и то осторожно, – после того как восстановились цены на нефть. По предварительной оценке банка Barclays на основании исследования около 200 компаний, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли должны были вырасти в прошлом году на 7%, причем в основном инвестиции наращивали сланцевые добытчики в США; в 2018 г. Barclays ждет роста на 4%.
Разрыв между Samsung и компанией, занявшей 2-е место, китайской Petrochina, составил $15 млрд. «Газпром», который в прошлом году установил рекорд по экспорту газа в Европу, потратил почти вдвое меньше лидера – $25 млрд. Российская компания, в частности, строит трубопроводы «Северный поток – 2», «Турецкий поток», «Силу Сибири».
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