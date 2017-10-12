Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Alibaba догоняет американцев
Alibaba потратит $15 млрд на инновации
Китай хочет лидировать в разработке искусственного интеллекта
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Alibaba догоняет американцев
Ng Han Guan / AP
Интернет-компания Alibaba планирует увеличить вложения в научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) до более чем $15 млрд в ближайшие три года. Компания теперь занимается не только онлайн-торговлей, но также облачными технологиями и разработкой искусственного интеллекта (ИИ). Она стремится догнать в этих областях конкурентов из других стран. Правительство Китая хочет, чтобы он стал мировым лидером в разработке ИИ к 2030 г., пишет Financial Times (FT).
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