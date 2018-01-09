«Газпром» установил абсолютный рекорд экспорта газа

Экспорт российского газа в Европу растет третий год подряд Петр Ковалев / ТАСС

В начале января «Газпром» опубликовал оперативные данные по экспорту газа в Европу. «В 2017 г. компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа, – цитируются в сообщении слова предправления компании Алексея Миллера. – Это на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 г.». Второй подряд абсолютный рекорд, «с одной стороны, демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой – его надежные поставки в необходимых объемах», заявил Миллер.

Также «Газпром» частично раскрыл оперативные данные по поставкам газа отдельным европейским странам. Но в списке оказалось лишь 12 стран. Все они нарастили импорт российского газа.

Крупнейшим европейским клиентом «Газпрома» по-прежнему остается Германия. Страна импортировала 53,4 млрд куб. м газа, что тоже стало историческим рекордом. Правда, темпы роста немецкого рынка для «Газпрома» снижаются уже третий год подряд. Но даже имеющиеся поставки сопоставимы с проектной мощностью уже действующего «Северного потока». Это дает дополнительный аргумент в пользу его запланированного расширения. Тариф на транспортировку газа по северному маршруту на 20% ниже, чем по украинскому маршруту, говорил летом 2016 г. Миллер. Поэтому странам Западной Европы, которые предпочли бы импортировать российский газ транзитом через Германию, без второй трубы по дну Балтийского моря не обойтись.

Максимальный прирост импорта в абсолютных значениях в 2017 г. пришелся на Турцию, которая увеличила закупки российского газа на 4,24 млрд куб. м. В процентном выражении – на Австрию, куда «Газпром» увеличил поставки почти на 40%. Эта страна за два года почти удвоила покупки газа у «Газпрома».

В своем «списке роста» компания упомянула даже Данию, которая увеличила закупки российского газа всего на 2 млн куб. м – до 1,75 млрд куб. м. Для сравнения: норма годового потребления для семьи из четырех человек в Москве в квартире с газовой плитой – около 400 куб. м.

Общий рост поставок в 12 стран составил 15,65 млрд куб. м – больше, чем рост экспорта в целом. По остальным странам «Газпром» данные раскрывать не стал.

В том числе компания не стала уточнять поставки в Италию и Великобританию, которые в 2016 г. занимали 3-е и 4-е места по импорту российского газа. В общей сложности в прошлом году на них пришлась почти четверть (23,75%, 42,6 млрд куб. м) экспортных поставок «Газпрома». Последние официально раскрытые компанией данные о поставках в эти страны в течение 2017 г. охватывают только первые три квартала. В сравнении с таким же показателем 2016 г. экспорт «Газпрома» в Италию снизился незначительно – на 1%, а в Великобританию – упал на 7,78%.

Шестой по значимости импортер российского газа в 2016 г. – Польша за первые девять месяцев 2017 г. сократила закупки у «Газпрома» на 7,28%. В интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna зампред правления польской PGNiG Мачей Возняк сообщил, что компания собирается продолжить программу диверсификации источников поставок газа. От «Газпрома» компания ждет предложения о поставках на «нормальных рыночных условиях», уточнил он. Подписанный до 2022 г. контракт о поставках, имеющий привязку стоимости газа к нефтяной корзине, польскую сторону не устраивает, и страна рассматривает возможность полностью отказаться от импорта российского газа после окончания срока действия соглашения.

Экспортный рекорд «Газпрома» был обусловлен как динамикой спроса, так и тем, что российский газ оставался достаточно конкурентоспособным по цене, считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Правда, как изменилась доля «Газпрома» на европейском рынке, пока сказать сложно. В 2016 г. она составляла чуть менее 34%. Но данных по потреблению газа в Европе в 2017 г. континентальные регуляторы еще не раскрывали. «Доля «Газпрома» на рынке, судя по всему, выросла, но незначительно – например, поставки норвежского газа тоже били рекорды и оказались на 7% выше, чем в 2016 г.», – указывает Маринченко.

Большая часть прироста импорта российского газа приходится на страны, поставки в которые в перспективе предполагается направить через «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Можно предположить, что «Газпром» был более гибок в вопросах ценовой политики в отношении стран, с которыми связаны эти проекты. В конечном счете объемы закупок скорее обуславливаются ценой «Газпрома» по сравнению с ценой конкурентов, нежели чем-то еще», – предполагает Маринченко.

Но в этом году доля «Газпрома» на европейском рынке может несколько снизиться, в том числе из-за роста поставок американского СПГ. Но это снижение не будет существенным – большая часть американского сжиженного газа пойдет в Азию, где цены существенно выше, говорит Маринченко. Некоторое снижение экспорта в Европу в 2018 г. может быть связано с возобновлением поставок на Украину, которая сейчас закупает весь газ в Европе, напоминает аналитик. «Согласно решению арбитража условие «покупай или плати» будет применяться к 4 млрд куб. м ежегодно, нельзя исключать и более значимых закупок. Однако это только вопрос учета и концептуально ничего не меняет», – считает Маринченко.