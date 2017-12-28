Как «Газпром» и «Новатэк» завоевывают мировые рынки газа

«Новатэк», входящий в тройку крупнейших производителей газа в России, в декабре громко заявил о себе на весь мир, запустив проект «Ямал СПГ» Евгений Разумный / Ведомости

Знаковое событие года на мировом рынке газа случилось 25 апреля – в задыхающемся от смога Пекине правительство Китая представило новый план развития энергетической отрасли страны, рассчитанный до 2030 г. Название документа указывает, что в структуре производства и потребления энергии Поднебесной грядет революция. Ее обеспечить должен в том числе постепенный переход с угольной генерации на газовую.

Китайский аппетит

С 2000 г. доля природного газа в энергобалансе Китая выросла почти втрое до 6,3%, к 2020 г. планируется 10%, а к 2030 г. – до 15%. Это делает Китай основной точкой роста газового рынка. Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) предполагает, что рост потребления газа в КНР к 2030 г. превысит 600 млрд куб. м в год (в 2016 г. было 205,8 млрд куб. м, по данным китайского Energy Research Institute). На импорт придется почти 50%, считают аналитики МЭА. Страна придерживается принципа диверсификации поставок, что становится одним из драйверов роста рынка сжиженного природного газа (СПГ).

МЭА прогнозирует, что после 2030 г. доля СПГ в общем объеме межрегиональных продаж газа постепенно вырастет до 60%. В 2017 г. основным потребителем СПГ по-прежнему остается Япония, Китай – на втором месте (импорт около 38 млн т сжиженного газа, оценка Thomson Reuters). Очевидно, что именно Китай будет ключевым игроком, определяющим конъюнктуру мировых рынков газа, считает директор Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова. «США готовы уже полностью обеспечивать свои потребности. Европейский и японский рынки слишком зрелые и насыщенные, а вот Китай – наиболее перспективный национальный рынок с точки зрения объемов и при этом, в силу особенностей системы принятия решений в стране, полностью регулируемый правительством», – объясняет Митрова. Анонс новой стратегии – важнейшее событие не только для Китая, для всего мира в целом, считает она.

Свою долю китайского газового пирога стремятся получить и крупнейшие российские производители газа, но следуют они разным стратегиям.

Больше труб

Поддерживаемый благоприятными погодными условиями и ростом спроса на газ в Европе, «Газпром» в течение 2017 г. заявлял о рекордах. Экспорт по итогам года ожидается более 190 млрд куб. м газа.

Компания продолжает делать то, что умеет лучше всего, – строить трубопроводы. Заложник созданного еще в СССР способа монетизации запасов газа и собственник 171 400 км газопроводов, доставшихся ему в наследство, большую часть средств «Газпром» направляет на строительство сразу трех новых экспортных трубопроводов. В 2017 г. «Газпром» построил 1585 км «Силы Сибири» (труба в Китай) и «Турецкого потока» (в Турцию), в мае 2018 г. планирует начать укладку морской части «Северного потока – 2». Компания активно инвестирует и в развитие ресурсной базы.

Все три трубопровода планируется ввести в эксплуатацию не позднее 2019 г. Не без сопротивления со стороны Еврокомиссии, но «Турецкий поток» и второй «Северный», скорее всего, позволят «Газпрому» сохранять за собой долю на европейском рынке на уровне 33–34% от общего европейского импорта газа. Начало поставок по «Силе Сибири» должно ознаменовать выход «Газпрома» в Китай. Заинтересованный в том, чтобы застолбить за собой новый рынок, «Газпром» резко ускорил строительство трубы на восток. Поставки по контракту с CNPC начнутся в конце 2019 г., на полтора года раньше, чем могли бы. Правда, на предусмотренные контрактом 38 млрд куб. м в год «Газпром» выйдет только к середине 2020-х. А неделю назад «Газпром» сообщил, что достигнуты договоренности о поставках в Китай с Дальнего Востока. Осенью сообщалось о возобновлении переговоров по «западному» маршруту – бывший проект «Алтай» (до 30 млрд куб. м в год). Он обсуждается с 2006 г.

Завод на Ямале

«Новатэк», входящий в тройку крупнейших производителей газа в России, в декабре громко заявил о себе на весь мир, запустив проект «Ямал СПГ». Это главное событие года в российской газовой отрасли, считает директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. «Один из крупнейших в мире СПГ-проектов, первый проект за Полярным кругом, реализован в рамках бюджета и в срок вопреки санкциям и сложностям с получением проектного финансирования – это редкость для индустрии. Проект вряд ли состоялся бы без поддержки государства, но важно другое. Первый за последние восемь лет СПГ-завод в России был запущен именно частной компанией, а не «Газпромом» или «Роснефтью», – сказал Маринченко.

После запуска «Ямал СПГ» «Новатэк» презентовал новую стратегию развития до 2030 г., в конце года приобрел лицензии на пять месторождений и лицензионные участки с суммарными ресурсами более 3,5 млрд барр. н. э. (с учетом 50%-ной доли в «Арктикгазе»).

Покупки и прирост запасов на месторождениях должны позволить «Новатэку» компенсировать падение добычи и зафиксировать долю на внутреннем рынке, хотя приоритетным он больше для компании не является. Цель председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона – сделать из «Новатэка» одного из крупнейших игроков на мировом рынке. До 2030 г. компания собирается инвестировать в строительство новых СПГ-заводов на Ямале и Гыдане еще 2,5–2,8 трлн руб. (сравнимо с инвестпрограммой «Газпрома» на 2018–2019 гг.). Общая мощность линий сжижения, которой планируется достигнуть, – около 55 млн т СПГ в год (около 76 млрд куб. м газа). С объемами экспорта «Газпрома» это все еще несравнимо (прогноз экспорта в 2016 г. – более 190 млрд куб. м). С другой стороны, до 8 декабря 2017 г. (дата отгрузки первой партии СПГ на танкер Christophe de Margerie) из России никто, кроме «Газпрома», газ не экспортировал.

Низкие операционные расходы – около $3 за 1 млн британских тепловых единиц, включая транспортировку (оценка Moody’s), позволят «Новатэку» успешно конкурировать с мировым производителем СПГ. Каждая очередь «Ямал СПГ» (5,5 млн т в год) при имеющихся льготах и текущих ценах на СПГ способна генерировать около $1–1,2 млрд ежегодной операционной прибыли, считают эксперты Fitch. Если «Новатэк» к 2030 г. построит в Арктике еще два подобных завода, общая операционная прибыль его СПГ-проектов может достигнуть $10–12 млрд в год.

Две большие разницы

Подход «Газпрома» к вопросу стратегического развития скорее инерционно-реактивный, делится мнением Митрова. «Компания старается адаптироваться к изменениям на мировом рынке, но насколько это возможно, сохраняя традиционную бизнес-модель. «Новатэк», напротив, изначально рос и развивался за счет гибкости и захвата новых ниш, активно внедряя новые подходы и бизнес-модели», – считает она. «Новатэк» – более динамичная компания, которой проще принимать сложные стратегические решения, соглашается Маринченко. «Во многом это функция от размера – чем больше компания, тем больше бюрократии. Большие компании часто существуют по принципу «как бы чего не вышло», особенно если речь идет о бывшем министерстве», – говорит Маринченко. «Новатэку» быстрее удалось разглядеть тренд на серьезный рост роли СПГ в мире и адаптировать под него свою стратегию, считает он.

2017 год стал для российского газового экспорта удачным, убеждена Митрова. «На фоне холодной предыдущей зимы и относительно невысоких цен на российский газ «Газпром», действующий в соответствии со своей традиционной стратегией, сумел не только сохранить рыночную нишу в Европе, но и расширить ее. А «Новатэк», действуя в рамках стратегии выхода на новые рынки и захвата новых ниш, запустил проект «Ямал СПГ» и уже начал спотовую торговлю. Такое «разделение труда» между основными игроками выглядит вполне разумным, учитывая их разные компетенции и подходы к ведению бизнеса», – говорит Митрова. Ключевой вопрос: какие результаты даст традиционная стратегия в 2018 г., когда, судя по прогнозам, цены вырастут, а зима обещает быть теплой, заключает она.