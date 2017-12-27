«Ямал СПГ» продал первую партию газа в Китай

Евгений Разумный / Ведомости

В начале этой недели «Ямал СПГ» отгрузил первую партию газа китайской CNPC. Танкер «Борис Вилкицкий», на который была произведена отгрузка, сейчас находится у западного побережья Норвегии, следует из данных marinetraffic.com. Пунктом назначения значится порт Роттердама. Куда фактически будет поставлен сжиженный газ, пока неизвестно. Представитель «Новатэка» сообщил, что этот вопрос находится в компетенции CNPC. Представитель CNPC пока не ответил на запрос «Ведомостей».

CNPC может перегрузить СПГ в Нидерландах и отправить его дальше в Китай на простом газовозе не арктического класса. В ноябре в КНР установлен рекорд по импорту сжиженного газа - 4,06 млн т, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления страны. Спрос на СПГ в стране растет в связи с переходом с угольной генерации на газовую. Вслед за этим растет цена на СПГ - в ноябре она достигала $10,9/MBTU, сообщало World Gas Intelligence.

Альтернативным вариантом для СNPC может стать перепродажа газа, как это произошло с первой партией газа «Ямал СПГ». Ее выкупил трейдер «Новатэка» Novatek Gas & Power. 9 декабря на танкере Christophe de Margerie она была отправлена в адрес малазийской Petronas транзитом через перевалочный терминал в Зеебрюгге. Спустя несколько дней Financial Times сообщила, что Petronas перепродала СПГ в Великобританию. Причиной перепродажи стал резкий скачок спотовых цен, вызванный аварией на трубопроводе в Северном море и взрывом на хабе в австрийском Баумгартене. В течение полутора недель Christophe de Margerie отстаивался в датском порту Скаген, а сегодня утром прибыл в британский порт Харвич.

Следующая партия СПГ будет отгружена в адрес еще одного партнера «Новатэка» по проекту «Ямал СПГ» - французской Total. В общей сложности до 1 апреля 2018 г., когда начнут действовать долгосрочные контракты «Ямал СПГ», с завода планируется отправить 17 партий СПГ (около 1,24 млн т), в том числе три до конца 2017 г. Все они будут проданы на спотовом рынке, говорил предправления и крупнейший совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Silk Road Fund) – первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект предполагает запуск трех технологических очередей суммарной мощностью 16,5 млн т СПГ в год, на 95% они уже законтрактованы. Стоимость проекта - $27 млрд. Производство на первой технологической линии завода началось 5 декабря. Запустить вторую очередь завода «Новатэк» рассчитывает в 2018 г., третью - в конце 2018 г. - начале 2019 г.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»