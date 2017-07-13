BP заинтересовалась российским СПГ
- Артур Топорков
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Генеральный директор британской BP Роберт Дадли сообщил на Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле, что компания анализирует возможность участия в «Печора СПГ». «Я думаю, что это интересный проект. Это может быть интересно для BP», – сообщил он, отказавшись вдаваться в детали (цитата по «Интерфаксу»). О поиске стратегических партнеров для строительства завода по производству сжиженного газа в интервью «Интерфаксу» в конце июня заявляла вице-президент «Роснефти» Влада Русакова. «В 2017 г. мы выполним предварительное проектирование с целью уточнения технических решений, затрат и графика реализации проекта», – сказала она и подчеркнула, что компания «уже сейчас понимает, что проект представляет интерес для ряда опытных игроков в СПГ-отрасли».
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