ТЭК
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: BP заинтересовалась российским СПГ

BP заинтересовалась российским СПГ

BP хочет принять участие в проекте «Роснефти» и Аlltech по сжижению газа

Генеральный директор британской BP Роберт Дадли сообщил на Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле, что компания анализирует возможность участия в «Печора СПГ». «Я думаю, что это интересный проект. Это может быть интересно для BP», – сообщил он, отказавшись вдаваться в детали (цитата по «Интерфаксу»). О поиске стратегических партнеров для строительства завода по производству сжиженного газа в интервью «Интерфаксу» в конце июня заявляла вице-президент «Роснефти» Влада Русакова. «В 2017 г. мы выполним предварительное проектирование с целью уточнения технических решений, затрат и графика реализации проекта», – сказала она и подчеркнула, что компания «уже сейчас понимает, что проект представляет интерес для ряда опытных игроков в СПГ-отрасли».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике