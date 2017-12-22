Михаил Фридман может получить британское газовое месторождение
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Михаил Фридман близок к тому, чтобы стать совладельцем газового месторождения в Великобритании.
LetterOne Фридмана и других совладельцев «Альфа-групп» получит долю в газовом месторождении Wingate у восточного берега Великобритании; оно обеспечивает 2% британской добычи. Владение будет опосредованным: предполагается, что у LetterOne будет треть в компании, созданной в результате слияния подконтрольной ей DEA и Wintershall. Другие две трети будут принадлежать немецкой BASF, которая ранее в декабре согласилась объединить свое нефтегазовое подразделение Wintershall с DEA, чтобы создать крупнейшую в Европе независимую нефтегазовую компанию. Wintershall является оператором месторождения Wingate.
Если сделка будет завершена, Фридман обеспечит себе присутствие, пусть небольшое, в Северном море. Она также позволит еще раз проверить, готово ли британское правительство допустить российских инвесторов в энергетическую систему страны.
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