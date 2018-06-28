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«Северный поток – 2» могут проложить в обход Дании в случае ее отказа

Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – начнет строительство газопровода этим летом, даже если Дания не даст разрешения на укладку в ее территориальных водах. Об этом сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран. В случае отказа Копенгагена маршрут газопровода будет изменен.

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант – прокладка в международных водах к северу от Дании», – пояснил он (цитата «Интерфакса»).

Коркоран добавил, что компания Nord Stream 2 AG еще не подавала заявку на прокладку газопровода в международных водах и пока ждет ответа Дании, поскольку маршрут через ее территориальные воды является лучшим. «Мы подали заявку на одобрение лучшего маршрута и надеемся получить разрешение в следующие недели или месяцы», — сказал он.

Сейчас, по словам Коркорана, ведется подготовка к строительству на береговой части и на дне Балтийского моря, мобилизованы трубоукладочные суда. Для строительства забронированы пять кораблей: три – у Allseas и по одному – у Saipem и российского МРТС.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость газопровода оценивается в 9,5 млрд евро. Он пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Разрешения от Германии, Финляндии и Швеции уже получены. В июне Nord Stream 2 AG получил первое разрешение на строительство в России. В ближайшее время компания рассчитывает на получение второго разрешения. Дания пока не приняла решения.

В среду премьер-министр Дании Ларс Расмуссен предложил европейским странам оценить целесообразность строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве. «Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно», – отметил Расмуссен.

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно выступал против строительства газопровода. По его мнению, проект «Газпрома» — сугубо геополитический и не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами.

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