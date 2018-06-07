Швеция не нашла оснований отказать «Газпрому»

Заявка на строительство шведам была отправлена осенью 2016 г. Nord Stream 2

В четверг 7 июня правительство Швеции сообщило о выдаче разрешения на строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Право России прокладывать трубопровод через исключительную экономическую зону страны закреплено международными нормами, говорится в сообщении правительства Швеции, и препятствовать реализации проекта страна не может.

Весной все необходимые разрешения на строительство «Северного потока – 2» выдали Германия и Финляндия. Для получения полного комплекта разрешений проектной компании Nord Stream 2 AG пока не хватает соответствующих документов от Дании и России. Тем временем на побережье около немецкого Грайфсвальда уже началась подготовка к строительству приемной компрессорной станции.

На вопрос «Ведомостей», когда ожидается получение оставшихся разрешений, представитель Nord Stream 2 AG не ответил. Традиционно официальные сообщения проектной компании по этому поводу звучат: «процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – [названия отставших стран] – идут по графику».

На самом деле ожидаемые сроки получения разрешений, в том числе со стороны Швеции, уже несколько раз переносились. Заявка на строительство шведам была отправлена осенью 2016 г. Предполагалось, что ее утвердят еще осенью 2017 г., сообщал ТАСС со ссылкой на шведского представителя проектной компании Nord Stream 2 AG Ларса Грёнстедта. Заявка Nord Stream 2 AG будет рассматриваться согласно международному праву, но при этом Швеция хочет дождаться решения Еврокомиссии, объяснял в ноябре задержку министр иностранных дел страны Маргот Валльстрем (ТАСС). В дальнейшем разрешения ждали сначала в I квартале 2018 г. (указывалось на официальном сайте проекта), а затем в апреле, сообщал «Ведомостям» собеседник, близкий к «Газпрому». Швеция несколько раз требовала от проектной компании предоставить ей дополнительные материалы и разъяснения. Министерство промышленности каждый раз посылало бумаги на рассмотрение во все заинтересованные инстанции и ведомства, рассказывал Грёнстедт. Откладывать решение еще дольше было сложно, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин: «Формального повода для отказа в разрешении у шведов не было».

Дания

С разрешением от Дании ситуация сложнее – маршрут трубопровода проходит через ее территориальные воды, а не исключительную экономическую зону. Изначально ожидалось, что утверждение заявки будет носить почти технический характер. Рассматриваемый в качестве базового вариант маршрута «Северного потока – 2» проходит через территориальные воды страны в районе острова Борнхольм и на этом участке полностью повторяет путь «Северного потока». По действовавшему на момент подачи заявки на строительство в Дании законодательству рассматривать ее должно было Датское энергетическое агентство. Единственным основанием для отказа могло бы стать негативное заключение по отчету об оценке воздействия на окружающую среду. Но выданное ранее разрешение на первый трансбалтийский трубопровод «Газпрома» делало вероятность такой оценки ничтожной.

Однако в ноябре 2017 г. правительство Дании приняло поправки в закон, передающие решающее слово в согласовании трубопровода МИДу страны. Сейчас ведомство может блокировать проект, исходя из «внешнеполитических соображений и соображений безопасности». Последний раз о том, что разрешение от Дании ожидается «в ближайшее время», в начале марта сообщал «Интерфакс». «Я не могу себе представить, что Дания примет решение, направленное против потребителей газа в других странах Европы», – говорил тогда же председатель правления Wintershall Марио Мерен (цитата по «Интерфаксу»).

Если датское правительство займет непримиримую позицию, маршрут трубы может быть изменен, говорил представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер. Тогда газопровод проведут через исключительную экономическую зону Дании, где Конвенция ООН по морскому праву разрешает прокладку трубопроводов.

После того как получены разрешения от Финляндии и Швеции, двух соседей и крупнейших торговых партнеров Дании, вариант, при котором страна довольно быстро «сдастся» и выдаст необходимые разрешения, выглядит более вероятным, считает директор отдела корпорации Fitch Дмитрий Маринченко. «Тем более что на судьбу проекта решение Дании никакого влияния не окажет. «Газпром», вероятно, хотел бы начать строительство в самое ближайшее время, чтобы иметь возможность начать прокачивать хотя бы какие-то объемы уже в 2019 г. или в начале 2020 г. Начало строительства существенным образом упрочит его позицию в переговорах с Киевом, в этом контексте можно ожидать, что начало строительства – вопрос ближайших 1–2 месяцев», – говорит Маринченко.

«Они [датчане] теперь остались в гордом одиночестве, что станет дополнительным фактором давления на них в плане затягивания, – считает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. – Не готов прогнозировать решение Дании, но выбор у нее небогатый. Под давлением США пойти против ближайшего соседа и партнера по ЕС и отказать в разрешении на маршрут через территориальные воды. Или пойти против воли американцев и выдать разрешение в рамках международного права и руководствуясь здравым смыслом». В 2010 г. именно Дания попросила выбрать маршрут «Северного потока» через ее территориальные воды, напоминает Гривач. «В случае отказа будет подана заявка на маршрут через экономическую зону, что доставит неудобства самой Дании, но при этом она будет вынуждена выдать разрешение», – убежден эксперт.

Россия

Разрешение на строительство трубы в российских водах тоже предполагалось получить уже давно, следует из материалов Nord Stream 2 AG. Первую нитку «Северного потока – 2» компания планировала начать укладывать под воду еще в мае этого года, сообщается в подготовленных к оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) документах (были подготовлены летом 2017 г.). К концу июня 2018 г. глубоководную часть (КП13 – КП114) российского участка планировалось уложить полностью.

15 мая проект получил одобрение «Главгосэкспертизы», а 7 июня – разрешение Министерства строительства и ЖКХ России. Но пока отсутствует второе разрешение от Росприроднадзора – на строительство подводных трубопроводов в территориальном море. В компании ожидают получить его «в ближайшее время», сообщает «Интерфакс». Сейчас предполагается, что строительство морской части трубопровода должно начаться этим летом.

«То, что разрешение на укладку в российских водах еще не получено, не больше чем бюрократический курьез. Ясно, что проект имеет поддержку на самом высоком уровне, и никаких открытых противников проекта ни в профильных министерствах, ни в конкурирующих компаниях быть не может», – говорит Маринченко. «Бюрократические проволочки, да и не было острой необходимости спешить», – соглашается Гривач.