«Газпром» договорился о строительстве «Турецкого потока» до Евросоюза

Вслед за морской частью «Турецкого потока-2» будет построена и сухопутная South Stream Transport

«Газпром» и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке второй нитки «Турецкого потока», сообщила 26 мая российская компания. В дополнение к нему было подписано соглашение между «Газпромом» и турецкой Botas, где определены основные условия и параметры строительства этого участка трубы. Предполагается, что вторая нитка «Турецкого потока» (15,5 млрд куб м в год) обеспечит транзит российского газа через Черное море до побережья Турции и далее до границы с ЕС.

Строительство морской части второй нитки «Газпром» начал летом прошлого года. В общей сложности было построено 224 км из почти 950 км подводной части. Разрешение на ее укладку в территориальных водах Турции компания получила в январе этого года.

Вместе с подписанием новых документов никаких дополнительных разрешений от национальных регуляторов на строительство транзитной нитки «Турецкого потока» не требуется, сообщил «Ведомостям» представитель «Газпрома». Строить наземную часть будет TurkAkim Gaz Tasima A. S. («Газпрому» и «Botas» принадлежит по 50%).

Бюджет строительства обеих ниток газопровода «Газпром» оценивает в €7 млрд. Финансовый директор газовой монополии Андрей Круглов в феврале отмечал, что привлечение проектного финансирования для его строительства маловероятно, поэтому он будет полностью построен за счет бюджета российской компании. После запуска газопровода «Газпром» планирует рефинансировать часть затрат через выпуск проектных облигаций.

Станет конечной точкой второй нитки газопровода граница Турции с Болгарией или с Грецией в пресс-релизе «Газпрома» не уточняется. Но у российской и у турецкой стороны, видимо, уже есть предварительное понимание, где завершится газопровод, считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Получение необходимых разрешений от турецкой стороны позволит предметно вести переговоры с возможными европейскими покупателями. Но у второй нитки "Турецкого потока" нет такого сильного лоббиста в Европе, как у «Северного потока-2», -поэтому России ещё предстоит убедить ЕС, что проект нужен», - предполагает Маринченко. По мнению эксперта, завершение строительства, а тем более пуск газа по второй нитке до конца 2019 г. является смелым допущением.

Года вполне достаточно, чтобы построить 200 км трубы до границы, например, Турции и Греции, не соглашается замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Выбор конечного направления будет зависеть от позиций властей Греции и Болгарии, а также от потребностей рынка с другой. «Действующая инфраструктура позволяет организовать реверсный поток в направлении Болгарии с территории Турции или использовать другие газопроводы, которые сейчас строятся, для доставки российского газа на рынки в Юго-Восточной Европе, - объясняет Гривач. – Либерализация рынка и доступ третьих лиц к инфраструктуре – это ведь для всех поставщиков».

Помимо строительства сухопутной части «Турецкого потока» «Газпром» сообщил в пресс-релизе об урегулировании арбитражного спора с турецкой Botas, который длился с октября 2015 г. Турецкое агентство Anadolu cо ссылкой на президента страны Реджепа Эрдогана сообщило, что соглашение предусматривает ретроспективный пересмотр цены российского газа, который был поставлен Турции в 2015 и 2016 гг. Цена будет снижена на 10,25%. Фактически стороны зафиксировали договоренность о скидке, достигнутую еще в весной 2015 г., но до сих пор остававшуюся юридически не закрепленной. Российская монополия вернет «Турции» $1 млрд накопленной за это время переплаты, сказал Эрдоган

Связаны ли между собой подписание документов по второй нитке «Турецкого потока» и урегулирование арбитражного спора представитель «Газпрома» комментировать отказался. Представитель Botas не ответил на запрос «Ведомостей».

Вторая нитка «Турецкого потока» рассматривается пока исключительно как транзитная, прямой заинтересованности в ней у турецкой стороны нет, напоминает Гривач. «Вероятно турецкая компания использовала переговоры по второй нитке, чтобы усилить свою позицию по ценам», - не исключает эксперт. С другой стороны, сейчас эта скидка может имеет смысл и с коммерческой точки зрения. Российские поставки в Турцию вышли на исторический максимум и без скидки стимулировать дальнейшей спрос на российский газ в Турции в среднесрочной перспективе будет сложно, предполагает Гривач.

«Газпром» мог пойти на уступки по давнему спору, чтобы интенсифицировать переговоры с Европой по «Турецкому потоку» и как можно быстрее закрыть все вопросы по проекту с Турцией, считает Маринченко. «Сумма, которую переплатила Botas в 2015-16 гг. за закупаемый у «Газпрома» газ, действительно может составлять около $1 млрд, о котором упомянул Эрдоган. Ее, вероятно, «Газпром» должен будет выплатить в ближайшее время. В некотором роде этот $1 млрд можно рассматривать как дополнительные издержки, связанные со строительством Турецкого потока», - считает Маринченко