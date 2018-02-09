Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: Непривлекательная труба

«Газпрому» не дали денег на «Турецкий поток»

Привлечь средства зарубежных банков не получилось и вряд ли удастся

«Газпром» уточнил стоимость строительства морского газопровода в Турцию. «Предварительно мы говорили, что стоимость [«Турецкого потока»] может составить 6 млрд евро, но сейчас мы оцениваем примерно в 7 млрд евро», – сообщил в четверг зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне.

Расходы на «Турецкий поток» скорее всего полностью лягут на компанию – привлечь средства зарубежных банков пока не получилось и вряд ли удастся, следует из слов Круглова. «Исходя из существующей реальности скорее всего «Турецкий поток» будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома», – констатировал он.

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