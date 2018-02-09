«Газпрому» не дали денег на «Турецкий поток»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













До сих пор нет никаких гарантий, что газ из второй ветки «Турецкого потока» потечет в Европу: нет инфраструктуры, чтобы его принять South Stream Transport B.V.

«Газпром» уточнил стоимость строительства морского газопровода в Турцию. «Предварительно мы говорили, что стоимость [«Турецкого потока»] может составить 6 млрд евро, но сейчас мы оцениваем примерно в 7 млрд евро», – сообщил в четверг зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне.

Расходы на «Турецкий поток» скорее всего полностью лягут на компанию – привлечь средства зарубежных банков пока не получилось и вряд ли удастся, следует из слов Круглова. «Исходя из существующей реальности скорее всего «Турецкий поток» будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома», – констатировал он.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}