Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: Непривлекательная труба
«Газпрому» не дали денег на «Турецкий поток»
Привлечь средства зарубежных банков не получилось и вряд ли удастся
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До сих пор нет никаких гарантий, что газ из второй ветки «Турецкого потока» потечет в Европу: нет инфраструктуры, чтобы его принять
South Stream Transport B.V.
«Газпром» уточнил стоимость строительства морского газопровода в Турцию. «Предварительно мы говорили, что стоимость [«Турецкого потока»] может составить 6 млрд евро, но сейчас мы оцениваем примерно в 7 млрд евро», – сообщил в четверг зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне.
Расходы на «Турецкий поток» скорее всего полностью лягут на компанию – привлечь средства зарубежных банков пока не получилось и вряд ли удастся, следует из слов Круглова. «Исходя из существующей реальности скорее всего «Турецкий поток» будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома», – констатировал он.
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