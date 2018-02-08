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«Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» на $1 млрд

Зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщил, что оценка стоимости проекта «Турецкий поток» повышена на $1 млрд. Предварительно проект оценивался в $6 млрд, сейчас оценка повышена до $7 млрд.

Строительство газопровода, скорее всего, будет финансироваться за счет бюджета «Газпрома». «Мы не исключаем возможности проектного финансирования. Но, исходя из существующей реальности, скорее всего "Турецкий поток" будет финансироваться из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем будет рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций», — цитирует Круглова «Интерфакс».

Морской газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток. Каждая из них может обеспечивать транспортировку природного газа в объеме до 15,75 млрд куб. м. Протяженность морского участка составляет примерно 930 км. Газопровод пролегает по дну Черного моря от российского города Анапа до турецкого населенного пункта Кыйыкей.

Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС. Ожидается, что транспортировка газа по «Турецкому потоку» начнется в декабре 2019 г.