Год «Газпрома»

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В 2018 г. фундаментальных оснований рассчитывать на повторение результатов прошлого года пока нет Сергей Портер / Ведомости

Нравится это Еврокомиссии или нет, но серьезную конкуренцию российскому трубопроводному газу в Европе-2017 составить никому не удалось. Пока в Брюсселе весь год придумывали мандаты и говорили о необходимости снизить зависимость от «Газпрома», российская компания с невозмутимостью каравана шла ко второму подряд абсолютному рекорду экспортных поставок. И 2018 год начала с сообщения, его подтверждающего. 193,9 млрд куб. м газа, поставленного в Европу и Турцию, стали во всех смыслах историческим достижением для «Газпрома». И таковым, видимо, останутся.

Во-первых, для давно сформировавшегося европейского рынка это очень много. Доля российского газа в общем потреблении Европы уже в 2016 г. достигла 33% (179,3 млрд куб. м). По итогам 2017 г. этот показатель вырастет еще больше – Financial Times предварительно оценила его почти в 40%, расчеты Interfax Global Gas Analytics предполагают около 36%. Аналитики рейтинговых агентств и близкий к «Газпрому» собеседник «Ведомостей» ожидают рост до чуть более скромных 34–35%. Но все сходятся в одном – экспорт российского газа в 2017 г. рос быстрее рынка.

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