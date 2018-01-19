Турция разрешила «Газпрому» построить вторую нитку «Турецкого потока»

Строительство морской части трубопровода началось в мае 2017 г. «Газпром»

«Газпром» получил официальное разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока», которую начал укладывать еще полгода назад.

19 января Турция официально подтвердила свое согласие на строительство морской части второй нитки «Турецкого потока». Соответствующее разрешение на укладку трубы в своих прибрежных водах страна передала по дипломатическим каналам, сообщил 19 января «Газпром». «Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 г.», - цитируются в сообщении слова председателя правления компании Алексея Миллера.

«Турецкий поток» - новый экспортный газопровод «Газпрома», который должен принять на себя часть экспортного потока российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Проект трубы предполагает прокладку по дну Черного моря из России в Турцию двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая. Первая предназначена для снабжения газом внутреннего рынка Турции. Вторая должна пройти транзитом через территорию страны и обеспечить поставки в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Строительство морской части трубопровода началось в мае 2017 г., но на тот момент «Газпром» официально сообщал только о проведении работ по укладке первой нитки. 23 июня она вышла на «глубокую воду», где к работам приступило судно-трубоукладчик Pioneering Spirit (принадлежит швейцарской Allseas).

В середине июля выяснилось, что, несмотря на отсутствие в тот момент подтверждений от Турции, «Газпром» приступил к укладке мелководной части и второй нитки трубопровода. Эту информацию «Ведомостям» подтверждали один из контрагентов подрядчика и федеральный чиновник. Работы проводило судно Audacia той же компании.

Скорее всего, уже тогда у «Газпрома» были гарантии от турецкой стороны, что разрешение на вторую нитку будет выдано, предполагает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «В противном случае компания не рискнула бы начинать строительство. Таким образом, сообщение о получении разрешения - скорее формальность», - считает он.

«Газпром» впервые косвенно подтвердил, что работы по строительству морской части второй нитки «Турецкого потока» начались только 31 августа. Во время проведения селекторного совещания Миллер сообщал, что на морском участке трубопровода уложено уже 220 км «суммарно по двум ниткам».

На сегодняшний день это значение выросло до «более 760 км», сообщает «Газпром». Около 224 км из уже построенной морской части газопровода приходится на вторую - «европейскую» нитку. По данным системы позиционирования судов, в сентябре 2017 г. Pioneering Spirit подцепил ее уже уложенную на мелководье часть и довел до границ российской исключительной экономической зоны. После этого трубоукладчик продолжил работу над первой ниткой, разрешение на строительство которой в турецких водах компания уже имела.

«Ускорение темпов строительства второй нитки могло быть вызвано желанием «Газпрома» гарантировать вывод проекта из-под действия нового пакета американских санкций», - делится мнением Маринченко.

В июне сенат одобрил законопроект, который дает президенту США право вводить санкции в отношении тех, кто финансово участвует в строительстве Россией экспортных трубопроводов или предоставляет для этих целей оборудование, технологии и услуги. Теоретически Allseas, трубоукладчики которой задействованы в строительстве «Турецкого потока», могла попасть под действие закона. «Но подписан закон был только 2 августа, а на проекты, уже находящиеся в стадии реализации, он не распространяется», - напоминает Маринченко.

Протяженность морского участка «Турецкого потока» - около 930 км. 17 января «Газпром» сообщил, что в районе населенного пункта Кыйыкей, куда должны прийти обе нитки газопровода, началось строительство приемного терминала. Им занимается британская Petrofac. Оператором проекта строительства трубопровода (100%-ная «дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V) все необходимые для этого разрешения были получены, пошлины уплачены, сообщал «Интерфакс».

Единственный до сих пор не решенный в отношении второй нитки «Турецкого потока» вопрос — каким образом она пройдет дальше в ЕС. В качестве вариантов «Газпром» рассматривал продолжение сухопутной части трубопровода через Грецию или Болгарию, говорил осенью 2017 г. заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. В начале ноября из материалов «Газпрома» стало известно, что компания заказала технико-экономический анализ продолжения трубы по маршруту Болгария - Сербия - Венгрия - Австрия. Но станет ли этот маршрут окончательным, пока неизвестно.

Учитывая ударные темпы строительства, «Газпром» действительно может успеть построить и первую, и вторую нитку до конца 2019 г., считает Маринченко. «Однако гарантии, что по второй нитке мгновенно потечет газ, нет. Учитывая непростую политическую обстановку, согласование маршрута и получение согласований в Европе может затянуться», - говорит Маринченко. Не исключено, что этот процесс может занять несколько лет, считает эксперт.