«Газпром» выбивает скидку из производителей труб

Трубы за последние три года существенно подорожали Максим Стулов / Ведомости

Владелец газотранспортной системы России и крупнейший потребитель труб большого диаметра – «Газпром» – добивается от трубных компаний 20%-ной скидки на их продукцию. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре человека, близких к разным сторонам переговоров.

Один собеседник говорит, что решение уже принято и все производители труб согласились дать скидку. Двое утверждают, что сегодня в Петербурге этот вопрос обсуждался между топ-менеджерами «Газпрома» и трубных компаний, но окончательного решения не принято. Еще один человек говорит, что позиция «Газпрома» четкая: «скидка к текущей цене должна быть 20%, а решение должно быть согласовано до конца недели».

В России четыре крупных производителя труб – «Северсталь», ТМК, ОМК и ЧТПЗ. Кроме них в тендерах «Газпрома» принимает участие трейдер «Трубный инновационный проект» (ТИТ). «Газпром» ежегодно закупает у них трубы на несколько десятков миллиардов рублей. Всего с 2014 г. газовая монополия потратила на ТБД около 400 млрд руб. Недавно право поставлять свою продукцию для строительства новых газопроводов получил еще один участник рынка – построенный в 2015 г. Загорский трубный завод.

Представители Северстали, ТМК и «Газпрома» комментировать ситуацию не стали. Представитель ЧТПЗ отказался от комментариев, а с представителем ОМК связаться не удалось.

19 апреля 2016 г. «Газпром комплектация» провела тендер на закупку 501 600 т труб. Общая стоимость контрактов составила 56,8 млрд руб. Большую часть заказа получила ОМК Анатолия Седых: 30% закупки на 17,2 млрд руб. ТИТ Ивана Шабалова выиграл контракты на 16,5 млрд руб., ЧТПЗ Андрея Комарова – на 11,6 млрд руб., ТМК Дмитрия Пумпянского – на 5,7 млрд руб. и «Северсталь» Алексея Мордашова – на 5,6 млрд руб.

Трубы закупались для строительства наземного участка Северо-Европейского газопровода – сухопутный участок по территории России до трубы Nord Stream 2. Однако в декабре 2017 г. «Газпром» счел стоимость труб завышенной и расторг все контракты.

«Газпром» намерен снизить цены на трубы большого диаметра, причиной и катализатором этого могло стать появление на трубном рынке нового игрока, говорит близкий к одной из трубных компаний человек. Загорский трубный завод в июле начал поставлять трубы «Газпрому». Он предложил скидку к текущим ценам в 13–15% и обещал в дальнейшем повысить дисконт до 20–25%. У завода есть контракт с госкомпанией на 112 000 т, производить он может 500 000 т в год.

Трубы действительно существенно подорожали за последние три года. Например, в октябре 2014 г. тонна труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 15,7 мм с заглушками стоила всего 64 000 руб. (с НДС), а в 2017 г. тонна таких же точно труб подорожала до 102 614 руб., следует из закупочной документации «Газпрома».