«Газпром» наказал традиционных поставщиков

За девять месяцев вместо регламентных двух лет он создал им конкурента – Загорский трубный завод

Статья опубликована в № 4483 от 10.01.2018 под заголовком: Конкурент вырос за девять месяцев

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Технические условия на поставку труб для ремонтов ЗТЗ согласовал с «Газпромом» 23 марта 2017 г. Загорский трубный завод

«Мы проделали долгий путь, чтобы добиться права поставлять трубы для «Газпрома». С момента пуска предприятия мы прошли пять проверок трубной продукции», – цитирует официальное сообщение Загорского трубного завода (ЗТЗ) гендиректора Дениса Сафина. Возможность поставлять трубы на новые стройки «Газпрома» позволит ЗТЗ полностью загрузить производственные мощности, рассчитывает Сафин. У завода есть контракт с монополией на 112 000 т, а выпускать он может 500 000 т в год.

На самом деле путь, который прошел ЗТЗ, оказался почти втрое короче, чем мог бы. Порядок допуска производителей труб к любым проектам «Газпрома» определяется положением – оно опубликовано на сайте компании – и строго регламентирован. «Продукция вновь созданных трубных производств» в течение первых двух лет сотрудничества с «Газпромом» допускается к применению только для проведения ремонтных работ, говорится в положении. По стандартной процедуре расширение допуска до участия в проектах капитального строительства возможно не ранее чем через два года, следует из материалов компании. Но ЗТЗ, для того чтобы пройти аттестацию, потребовалось всего девять месяцев.

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