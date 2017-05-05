«Газпром» впервые покупает трубы у «Загорского трубного завода»

«Газпром» заключает первый контракт на закупку труб большого диаметра (ТБД) у нового трубного производителя - «Загорского трубного завода» (ЗТЗ), который больше года боролся за право поставлять трубы монополии.

Как сообщил заказчик, ООО «Газпром трансгаз Югорск» закупает у АО «Загорский трубный завод» трубы большого диаметра на 7,422 млрд руб. на условиях закупки у единственного поставщика. В течение 2017 г. будет поставлено 83 543 т труб диаметром 1720, 1420, 1020 и 1220 мм.

Пресс-служба ЗТЗ дополняет, что всего завод заключает с «Газпромом» контракты на поставку 121 000 т ТБД на сумму 11 млрд руб.