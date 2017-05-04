Миллер: «Газпром» готов начать укладку морской части «Турецкого потока» в ближайшие дни

«Газпром» готов начать морскую укладку газопровода «Турецкий поток» в ближайшие несколько дней, сообщил предправления компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Я докладываю Вам о готовности в течение нескольких дней начать морскую укладку газопровода "Турецкий поток"», - заявил Миллер.

Накануне Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы, связанные с сооружением газопровода. В конце апреля «Газпром» сообщал, что планирует начать укладку труб первой нитки газопровода «Турецкий поток» летом 2017 г., говорится в материалах российского газового холдинга. Завершить строительство двух ниток «Турецкого потока» планируется к концу 2019 г. Контракт на строительство морского участка «Турецкого потока» подписан с Allseas Group.