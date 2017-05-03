У «Газпрома» есть шанс избежать повышенных дивидендов

Правительство никак не может решить, все ли госкомпании должны отдавать акционерам половину прибыли по МСФО или стоит сделать исключения для нуждающихся в них. Год назад оно уже повышало планку по дивидендам вдвое до 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ (от большей из величин), но допускало исключения, которыми госкомпании не преминули воспользоваться.

На прошлой неделе, казалось, правительство поставило точку – премьер Дмитрий Медведев поручил обеспечить принятие решений о направлении на дивиденды 50% прибыли госкомпаний. Исключений не предусматривалось (кроме «Роснефти», которая формально не госкомпания, так как принадлежит государственному «Роснефтегазу»). «Исходя из текста поручения, можно сделать вывод, что оно должно распространяться на все госкомпании», – говорила «Интерфаксу» пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Президент подход одобрил, сообщал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Однако в среду вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что исключения все же возможны: «Но каждое должно быть хорошо обосновано». Отдельные исключения поручению не противоречат, замечает высокопоставленный федеральный чиновник: «Это же решение правительства, оно действует, но, если по отдельной компании (например, в оборонно-промышленном комплексе) будет другое решение правительства, оно тоже будет действовать».

Тимакова переадресовала вопросы к представителю Дворковича. А он не ответил на вопросы.Крупнейший плательщик дивидендов в бюджет – «Газпром». В прошлом году компания отдала на дивиденды 24% прибыли по МСФО, в этом менеджмент рекомендовал совету директоров дивиденды в 186,8 млрд руб. – 19,6% прибыли по МСФО. При норме 50% сумма выросла бы до 476 млрд руб. Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2016 г. выросла на 21% до 951,6 млрд руб. Почти половина (464 млрд руб.) – бумажный доход за счет курсовых разниц, но дивиденды должны платиться от всей прибыли по МСФО.

Обсуждать дивиденды «Газпрома» Дворкович в среду отказался, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер также ушел от ответа на вопрос журналистов, пишет «Интерфакс». Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.

У «Газпрома» могут найтись «обоснования» для меньших выплат: надо строить «Северный поток – 2», «Турецкий поток» и «Силу Сибири» общей стоимостью 1,55–1,6 трлн руб., по прогнозам «Ренессанс капитала». Денежный поток после всех инвестиций, по прогнозам аналитиков, уйдет в минус. Придется занимать, чтобы выплатить дивиденды в 50% прибыли по МСФО, оценивает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Но отношение долга к EBITDA (1,6) позволяет это сделать.

«Было понятно, что «Газпром» без боя не сдастся», – констатирует федеральный чиновник. Инвесторы не верят, что «Газпром» заплатит половину, скептичен управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров: «Не хватает для этого денежного потока; чтобы заплатить, надо срезать инвестрасходы, но они этого делать не собираются».