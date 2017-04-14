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Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: «Газпром» не готов платить много

«Газпром» не готов платить много

Менеджмент госкомпагии предлагает направить на дивиденды вдвое меньше, чем Минфин заложил в бюджет
Менеджмент «Газпрома» предлагает направить на дивиденды по итогам 2016 г. вдвое меньше, чем Минфин заложил в бюджет
Менеджмент «Газпрома» предлагает направить на дивиденды по итогам 2016 г. вдвое меньше, чем Минфин заложил в бюджет
Е. Разумный / Ведомости

Несмотря на то что Минфин ждет от «Газпрома» 171,3 млрд руб. в виде дивидендов по итогам 2016 г., получить бюджет может всего 93,4 млрд руб., или 54% от плана, следует из сообщения «Газпрома». Правление газовой монополии предложило на одобрение совета директоров рекомендацию по дивидендам – 7,89 руб. на акцию (на уровне прошлого года), говорится в сообщении компании.

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