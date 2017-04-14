«Газпром» не готов платить много

Менеджмент «Газпрома» предлагает направить на дивиденды по итогам 2016 г. вдвое меньше, чем Минфин заложил в бюджет

Несмотря на то что Минфин ждет от «Газпрома» 171,3 млрд руб. в виде дивидендов по итогам 2016 г., получить бюджет может всего 93,4 млрд руб., или 54% от плана, следует из сообщения «Газпрома». Правление газовой монополии предложило на одобрение совета директоров рекомендацию по дивидендам – 7,89 руб. на акцию (на уровне прошлого года), говорится в сообщении компании.